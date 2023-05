Los tres eventos que hacen que tu cuerpo envejezca 'de golpe'... y cómo revertir su efecto, según Harvard

La edad biológica es un concepto de lo más sorprendente. Tradicionalmente, se ha considerado que el envejecimiento biológico era inexorable (la edad sólo aumentaba), pero los científicos están comenzando a observar que en realidad se trata de algo mucho más dinámico.

Embarazo, cirugía y covid

En esta línea, un reciente estudio llevado a cabo por investigadores adscritos a la Universidad de Harvard (Estados Unidos), publicado en el medio académico Cell Metabolism y explicado en detalle en el medio de la propia institución educativa, the Harvard Gazette, ha documentado cómo el estrés de tres eventos biológicos (la cirugía, la covid-19 y el embarazo) eleva los signos del envejecimiento biológico y cómo estos efectos se revierten tras la recuperación.

Para ello, tomaron muestras de sangre tanto de pacientes como en algunos casos de modelos animales (ratones) antes, durante y después de estos acontecimientos, y evaluaron la edad biológica que arrojaban estas muestras mediante el uso de 'relojes biológicos': mediciones de la metilación del ADN, una serie de cambios moleculares en el ADN celular que indican un mayor riesgo de morbilidad (padecer enfermedades) y mortalidad.

En todos los análisis, los autores encontraron indicaciones de que la edad biológica se incrementaba en situaciones de estrés fisiológico severo, pero también comprobaron que este mismo parámetro regresaba a los valores base una vez que la situación se resolvía.

Revertir el tiempo biológico

Con todo, si que indican que los relojes empleados son biomarcadores: signos que reflejan la edad biológica, pero que también pueden estar impulsados por otros factores no identificados. Por otra parte, también subrayan que no todos los sujetos recuperaban su edad biológica a la misma velocidad o en el mismo grado. Entender cómo y por qué la edad biológica aumenta y cómo mejorar los procesos de recuperación se convierten, entonces, en puntos de foco muy importantes para futuros estudios.

"Nuestros hallazgos desafían el concepto de que la edad biológica puede sólo incrementarse a lo largo de la vida de una persona", explica a The Harvard Gazette vadim Gladyshev, de la división de genética del Hospital Bingham (estados Unidos) y autor principal del trabajo, "y sugieren que puede ser posible identificar intervenciones que podrían ralentizar o incluso parcialmente revertir la edad biológica [...]. Esto significa que encontrar formas de ayudar al cuerpo a recuperarse del estrés podría ayudarnos a incrementar la longevidad".

