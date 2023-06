Qué son los telómeros, la clave para envejecer mejor

En la actualidad, el aumento de la esperanza de vida unido a la tendencia al envejecimiento poblacional en la mayoría de los países desarrollados ha llevado a que la ciencia tenga más interés que nunca en desentrañar las claves de una buena salud en la tercera edad.

Una de las teorías más defendidas sobre qué es lo que determina la salud de una persona a medida que envejece es la que se centra en los telómeros: una especie de 'capuchas' que protegen los extremos de nuestros cromosomas.

¿Qué son los telómeros y cómo nos protegen?

Como explica el portal de noticias médicas Medical News Today, en el interior de nuestras células poseemos 23 pares de cromosomas, que son pequeñas estructuras compuestas de ácido desoxirribonucleico enrollado alrededor de ciertas proteínas. En sus extremos existen largos segmentos de ADN repetitivo y proteínas que no codifican genes: los telómeros. Su función consiste en proteger los cromosomas de cierto tipo de daños.

De hecho, cada vez que una célula se divide, los cromosomas se replican y los telómeros se acortan. Por ello, los científicos creen que podrían guardar las claves para envejecer mejor: cuanta mayor sea su longitud, más veces podrá dividirse una célula sin perder genes vitales. Llegado un momento determinado, los telómeros son demasiado cortos, con lo que la célula se vuelve senescente (pierde la capacidad de dividirse). Esta idea parece estar sustentado por los resultados de ciertos estudios llevados a cabo sobre animales, en los que se ha encontrado que aquellas especies menos longevas tienen telómeros más cortos.

Incluso, un experimento sobre ratones (cuyos resultados se publicaron en el medio especializado Nature Communications) criados selectivamente para que tuvieran telómeros especialmente largos encontró que los animales con esta característica mostraban menores niveles de colesterol y una mejor tolerancia a la glucosa y la insulina. Efectivamente, vivieron más que la media y tenían menores incidencias de cáncer.

¿Cómo proteger los telómeros?

En esta línea, existen investigaciones que han encontrado una serie de factores de riesgo que predicen un acortamiento de los telómeros. Estos incluirían el sedentarismo, el uso de tabaco, el sueño insuficiente, el estrés, la depresión y ciertas mutaciones genéticas.

Notablemente, todas estas condiciones y hábitos se han relacionado también con niveles elevados de inflamación, que a su vez no sólo se ha relacionado con el acortamiento de los telómeros sino también con un buen número de enfermedades que tienden a aparecer ligadas al envejecimiento.

Inversamente, un buen número de hábitos saludables parecen estar correlacionados con una mayor longitud de los telómeros, como el mantenimiento de una dieta mediterránea, la actividad física frecuente, los niveles reducidos de estrés, la abstención del tabaco o un descanso adecuado. Todo parece sugerir, por tanto, que el secreto para cuidar nuestros telómeros y así aumentar las probabilidades de una vida larga y saludable estaría en el mantenimiento de esta clase de hábitos.

