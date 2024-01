Cómo organizar una mudanza exitosa: anticipación, embalaje claro y supervisión

Organizar una mudanza puede resultar un desafío estresante, pero con una planificación adecuada, puede convertirse en un proceso sin complicaciones.

La planificación debe ser lo más rigurosa posible, realizando un cronograma claro y realista que incluya las fechas límites, búsqueda y adquisición de cajas y de material de embalaje, la contratación de una empresa de mudanzas que se ajuste a nuestras necesidades y no menos importante, los documentos y trámites que deben actualizarse con la nueva dirección.

Paso 1: Planificación anticipada

La anticipación es la clave. Hay que comenzar a planificar al menos un par de meses antes de la fecha de mudanza. Para que sea más sencillo, es buena idea hacer una lista de tareas, estableciendo las fechas límite para cada una. Es el momento de comenzar a investigar, comparar y seleccionar la empresa de mudanzas adecuada.

Paso 2: Deshacerse de la innecesario

Antes de empacar, se debe realizar una limpieza profunda y deshacerse de los artículos y posesiones no deseados. Mediante donación social, la venta o incluso la reutilización y reciclaje, es el momento de desechar las cosas que no necesitamos o no usamos. Menos cosas, menos peso y menos costo de mudanza.

Paso 3: Embalaje eficiente

Hay que hacerse con cajas de buena calidad y etiquetar cada una claramente con el contenido y la habitación de destino. Es útil usar plástico de burbujas, mantas o parte de esa ropa que hemos desechado para proteger los artículos frágiles durante su traslado. No hay que olvidarse de hacer un par de 'cajas de supervivencia' con los elementos y artículos más esenciales para los primeros días en el nuevo hogar, y que llevaremos con nosotros.

También hay que realizar un inventario de todas las pertenencias que posteriormente trasladará la empresa de mudanza, para prevenir posibles incidentes y facilitar las reclamaciones, y marcar con claridad y de forma legible las cajas delicadas.

Paso 4: Gestión de servicios y direcciones

Es el momento de informar a servicios públicos, administraciones, bancos y suministros del cambio de nuestra dirección postal, para asegurarnos de que las entregas importantes se dirijan a la nueva vivienda.

Paso 5: Coordinación con la empresa de mudanzas

Una buena comunicación con la empresa de mudanzas es esencial. Hay que informarles de cualquier detalle especial y asegurarnos de que tengan acceso fácil a ambas viviendas.

Paso 6: Día de la mudanza

Una vez ha llegado el gran día, es muy recomendable asegurarse de estar presente cuando la empresa de mudanzas esté cargando y descargando las cosas. Hay que supervisar el proceso, asegurarse de que todo se carga y descarga en el vehículo correctamente.

Con las cosas en el nuevo hogar, es la oportunidad de revisar que su número coincide con nuestro propio inventario creado. No es momento para apresurarse; hay que desempacar gradualmente para evitar sentirse abrumado.