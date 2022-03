Si no quieres volver a llevar las llaves y el agua en la mano mientras corres, atento a esta riñonera rebajada tan 'cute'

Tanto si eres un runner profesional, como si eres aficionado, tendrás muy claro que, para salir a correr, ya sea cerca o lejos de casa, hay que ir bien equipado y preparado. No solo hay que elegir el equipamiento deportivo, como las zapatillas, o unos auriculares inalámbricos con los que motivarte mientras corres, también es imprescindible llevar contigo una serie de objetos personales que no podemos dejar en casa ni cargar en la mano mientras corremos como son: las llaves, el smartphone, unos pañuelos o una botella de agua para hidratarte.

Por esta razón, las riñoneras y los cinturones de running se han convertido en accesorios imprescindibles para entrenar. Porque las llaves de casa no las vamos a portar en la mano, por ejemplo, y nunca sabemos cuándo necesitaremos el DNI o unas monedas para solventar algún inconveniente. Además, si eliges un modelo con el que puedas llevar una botella de agua, entonces, "matas dos pájaros de un tiro".

Si llevas tiempo queriendo comprar una riñonera de estas características y no te acabas de decidir, Amazon puede ayudarte, ya que ha rebajado su modelo más vendido un 32%. Por menos de 14 euros tienes disponible este cinturón running con soporte para botella de agua. El material con el que está fabricado es nylon, por lo que resistirá al paso del tiempo y se ajustará a tu cintura cómodamente. Cuenta, además, con un diseño que elimina los saltos y rebotes de la riñonera cuando hacemos ejercicio, así que, no tengas miedo de correr como si te persiguiera un león o de entrenar por una montaña abrupta.

Ajustable, sin rebotes y cómoda. Amazon

Libera tus manos de una vez con este cinturón, que tiene un compartimento hasta para el cable de los auriculares, si todavía no tienes unos inalámbricos. No debes preocuparte tampoco por el tamaño de tu móvil, ya que la gran mayoría de modelos, tanto IPhone como Android caben en este modelo de cinturón deportivo.

