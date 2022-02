Dinos cuál es tu deporte y te diremos qué tipo de bolsa necesitas para llevarlo todo con estilo

Practicar deporte es una cuestión de salud, pero también de tendencias y de moda. Normalmente nos fijamos en la ropa con la que entrenamos, ya que algunos materiales técnicos nos permiten mejorar nuestro rendimiento. También, renovamos habitualmente las zapatillas, cuyos novedosos diseños las hacen cada vez más cómodas y eficientes. Sin embargo, no prestamos atención a la bolsa que usamos para guardarlas y llevarlas de un sitio a otro. ¡Puede que hasta lleves años usando la misma!

Las marcas ofrecen variados productos que se adaptan a nuestra vida y, también, al tipo de deporte que hacemos. No es lo mismo una mochila para ir al gimnasio que una bolsa para ir a jugar al pádel o al fútbol. Cada práctica exige un diseño diferente. ¿Cuáles son los modelos más vendidos, y los que más se ajustan a nuestras necesidades? En 20deCompras hemos buscado a fondo y te dejamos varias recomendaciones para que te animes a renovar tu bolsa de deporte.

Todo en orden para ir al 'gym' con estilo

Este modelo de Young & Ming es impermeable y está confeccionado con tela oxford de gran resistencia. Tiene una capacidad para 20 litros y se puede comprar en varios colores. Esta bolsa azul celeste es una de nuestras preferidas y, además, incluye un compartimento separado para las zapatillas, así como otra zona específica para guardar la toalla y la ropa húmeda, algo básico si tenemos que ducharnos en el gimnasio.

Este modelo cuenta con un espacio diferenciado para zapatos y otro para ropa húmeda. Amazon

Otra forma de llevar la raqueta

Si lo tuyo es el tenis o el pádel sabes que no todas las mochilas permiten llevar cómodamente las raquetas y las bolas. Necesitas un paletero con capacidad para transportarlas, pero que al mismo tiempo deje espacio para las zapatillas, el agua o una toalla. Este modelo de Head es uno de los más vendidos en Amazon porque es compacto y práctico. Además, su diseño te permite usarlo aunque no lleves raquetas,

Este modelo tiene dos compartimentos separados, uno para zapatos y otro para la raqueta. Amazon

Sencilla y cómoda bolsa para los futboleros

Una de las marcas punteras en mochilas y bolsas deportivas es Puma. Este modelo es el más vendido, con diferencia, de entre todos sus diseños. Es sencillo, para quienes no buscan muchas complicaciones. Tiene un espacio grande para las zapatillas y un compartimento lateral con cremallera para la ropa sucia. Se abre y cierra con facilidad y las asas se pueden unir. Además, está disponible en varios colores y su precio es muy competitivo.

Mochila Puma más vendida. Amazon

Y, por si fuera poco, te dejamos una última recomendación apta para tímidos. Si buscas una forma de llevar tus prendas deportivas que pase desapercibida, este modelo te gustará. Es impermeable y puedes guardar cómodamente tu ropa de deporte, pero también es un buen complemento de viaje ya que se puede acoplar a la maleta. Dispone de múltiples bolsillos para tener todo lo que necesitas a mano. ¿Qué más puedes pedir?

Bolsa para deporte y para viaje. Amazon

