¿Avanzado o novato? Cinco consejos para mejorar tu nivel y una pala de pádel rebajada para ponerlos en práctica

El pádel está de moda. Su práctica requiere coordinación, ganas de pasar el rato con los amigos y algo de forma física. Como no es un deporte muy exigente, al menos al principio, ha conseguido acercar a las pistas a aquellos que nunca antes habían practicado deporte, así como a los aficionados a otras prácticas que quieren conocer el porqué de su éxito. ¿Todavía no te has animado?

Son muchos quienes han descubierto los beneficios del pádel, tanto a nivel físico como mental, y se han rendido a este deporte que cada vez tiene más instalaciones dónde practicarlo a precios asequibles. Darle a la raqueta ayuda a quemar calorías y fomenta el ejercicio aeróbico, estimula el sistema circulatorio y contribuye a mejorar la coordinación. ¡Todo ventajas! Para iniciarse en la práctica solo necesitas zapatillas, a poder ser de tenis, pelotas y una pala. Si estás buscando una, la elección no es fácil, hay muchos modelos cuyo precio varía según el nivel y el tipo de juego.

Para empezar tampoco hay que ser muy exigente, pero a medida que mejoramos y nos convertimos en jugadores avanzados, la cosa cambia. Para comenzar necesitaremos un modelo redondo cuyo peso ronde los 300 gramos. Conforme vayamos avanzando en el nivel de juego podremos elegir modelos que apuesten por el control, la potencia de golpe o adquirir modelos polivalentes, todos ellos elaborados con materiales más resistentes que incrementan el peso de la pala. Este modelo que hemos encontrado rebajado a 61 euros en Amazon es una solución perfecta para iniciación o jugadores de nivel intermedio.

Head Flash pala de pádel unisex para adultos, talla única. Amazon

Esta pala de la marca Head es una de las mejor valoradas en Amazon y tiene casi cinco estrellas entre sus usuarios. Su diseño ayuda a aumentar la potencia de los golpes. Es ligera, su peso es de 300 gramos, y perfecta para jugadores de nivel intermedio o para novatos que busquen enamorarse de este deporte. Su estructura es flexible y resistente y su agarre es muy cómodo.

Cinco consejos que te ayudarán a mejorar:

Practica individualmente. No todo es jugar partidos. Mejorar la técnica implica aprender teoría y practicarla en la pista. Con la cancha vacía podemos familiarizarnos con los distintos golpes. Podemos ponernos frente a la pared del fondo y realizar golpes rápidos, de derecha y de revés y mejorar así el control de la pelota.

Entrena el otro lado de la pista y cambia de compañeros y rivales

Observa vídeos de partidos.

Espacios, globos y red.

Se constante.



