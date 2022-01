Guía para practicar yoga en casa: todos los elementos que necesitas están en este kit de menos de 50 euros

Hace unos años, practicar deporte en casa estaba prácticamente reservado para aquellos afortunados que podían contar con los servicios de un entrenador personal puesto que, para el resto de los mortales, la pereza ganaba la batalla y eran muchos los que preferían acercarse hasta un centro deportivo para crearse la obligación de hacer ejercicio. Sin embargo, la pandemia ha cambiado la perspectiva al respecto y son muchos los que se han montado su gimnasio particular en casa (¡máquina de deporte incluida!). Así, las esterillas, las tablas versátiles para trabajar zonas específicas del cuerpo, los kits de abdominales y las bandas elásticas se han convertido en un must have en los gimnasios caseros puesto que, por poco dinero, nos ofrecen buenas herramientas para trabajar nuestro cuerpo.

Claro que, junto a estos ejercicios generales, hay una disciplina que cada día está ganando más adeptos: el yoga. Una disciplina que nos ayuda a ganar confianza, equilibrio, flexibilidad y a mejorar nuestra postura y que nos ofrece un rato de desconexión para nosotros mismos. Además, ahora hay muchas plataformas online y aplicaciones que permiten adentrarnos en esta disciplina desde la comodidad de nuestra casa. También es un ejercicio para disfrutar en familia, así que no es de extrañar que sean muchos los que orientan su gimnasio casero a la práctica de este deporte.

La esterilla es el elemento básico de esta disciplina y merece la pena invertir en uno específico para evitar resbalones y para tener el acolchado adecuado. En 20deCompras hemos encontrado uno que cumple con estas premisas en Amazon, dentro de un kit que, además, incluye otras herramientas básicas para disfrutar del yoga.

Este kit tiene todo lo necesario para practicar esta disciplina deportiva. Amazon

Además de su rebaja del 20% con la que te ahorras 12 euros, este kit destaca por sus buenas valoraciones que ya logran las cinco estrellas doradas. Aunque, todo sea dicho, es un producto novedoso del catálogo de Amazon y, por el momento, solo acumula 27 opiniones de usuarios que lo hayan comprado.

Lo que incluye este kit

Este pack de seis accesorios de Fitfiu es el conjunto ideal para aquellos que busca iniciarse en Pilates y yoga en el hogar, con toda la comodidad y la seguridad. De hecho, gracias a las diferentes herramientas que incluye, es perfecto para mejorar la flexibilidad, la vitalidad, reducir el estrés y fortalecer varias zonas del cuerpo como, por ejemplo, la espalda, los glúteos, el abdomen y los brazos. Pero, ¿cuáles son?

Para empezar, cuenta con una esterilla de dimensiones de 173x61x0,5 centímetros, es perfecta para estiramientos, calentamientos y para hacer los ejercicios con comodidad. También incluye un aro flexible para entrenar la fuerza, un bloque para ayudar a alcanzar todas las posiciones, dos barras estriadas de masaje (una para pies y otra para el resto del cuerpo) y una correa de estiramiento. ¿Se puede pedir más?

