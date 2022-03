Piérdete por los senderos, pero cuidando tus pies: ¡zapatillas Salomon rebajadas hasta un 33% en Amazon!

Cuando te gusta la naturaleza, el aire libre y el deporte, una de las mejores formas de combinar las tres es con una ruta senderista en la montaña. Hay muchas personas que están deseando que llegue el domingo para subir al monte, calzarse las zapatillas trail running y perderse por caminos, laderas y valles. Es una manera de desconectar y hacer deporte para poder llegar con las pilas recargadas al lunes.

No obstante, una de las cosas más importantes en estas escapadas, además de contar con provisiones, es ir equipado. Y es que, entre caminos, laderas y valles, la orografía del terreno está en constante cambio, por lo que resulta imprescindible contar con un buen calzado que facilite el agarre a las superficies para caminar de forma segura.

Para conseguir un buen agarre en los pies, y caminar firme y cómodo por cualquier terreno, una de las mejores marcas del mercado es Salomon. Su calidad es muy alta, por lo que su precio no es bajo, por eso, ahora en Amazon tienes la oportunidad de comprar los mejores modelos de la marca rebajados.

Por ejemplo, una de las más famosas son las zapatillas de trail running Speedcross 4 GTX de Salomon, cuyo modelo se ha convertido en un producto superventas en Amazon con más de 27.650 valoraciones. Casi el 90% de los usuarios que ya las han probado le otorgan 4 o 5 estrellas de producto en la página del ecommerce por su calidad precio, y este último se ha rebajado ahora casi un 30%.

La razón de su éxito es que están pensadas para proteger los pies cuando se corre por superficies irregulares y garantizar la máxima comodidad. Este modelo está confeccionado con tejidos técnicos que aíslan de las inclemencias meteorológicas o del terreno y, al mismo tiempo, dejan respirar el pie. Además, su suela Contagrip ofrece adherencia, robustez y ligereza, y es que, ha sido desarrollada en colaboración con los ingenieros y atletas de Salomon.

La suela Contagrip ofrece adherencia, robustez y ligereza. Amazon

También para niños

Los peques de la casa también están de suerte con las rebajas de Salomon. Gracias a estas zapatillas de trail rebajadas podrás contagiarle a los más pequeños el amor por la aventura al aire libre. Además de muy colorido para los jóvenes, este modelo tiene un aspecto elegante y es muy práctico, sin olvidar la gran sujeción y soporte, más que garantizada. Tus hijos e hijas elegirán estas zapatillas por muchos aspectos, pero uno que les llamará la atención, seguro, es la comodidad de sus cordones. Cuenta con unos resistentes y minimalistas, que permiten atar la zapatilla de un tirón, para que sean fáciles de poner y quitar. Y, ahora, cuestan solo 55 euros.

¡Para los más pequeños, lo mejor! Amazon

Y si quieres todavía más rebaja, desde 20decompras te aconsejamos este modelo de mujer, rebajado un 33%. Se trata de Speedcross 4, las mejores zapatillas para correr por montaña. Son ideales para aquellas personas que buscan la ligereza y un agarre agresivo en terrenos técnicos y blandos, gracias a los tacos de la suela. Además, su impermeabilidad protege contra las precipitaciones limitadas y su sistema de cordones Quicklace permite un cierre ajustado y rápido, sin esfuerzo ni nudos.

La zapatilla se ajusta perfectamente a tu pie ofreciendo una sujeción exacta y segura. Amazon

