El 'smartwatch' GT 2, 120 euros más barato y otras ofertas a mitad de precio para celebrar el aniversario de Huawei

Todo lo techie, y más si es wearable, nos encanta. Desde los auriculares inalámbricos que nos acompañan en cada paseo o entrenamiento hasta colgantes capaces de medir nuestras pulsaciones, los gadgets que prometen poner patas arriba nuestras vidas (en el mejor sentido de la expresión) causan furor entre los usuarios. Por eso, no es de extrañar que cada vez que uno de los ecommerces más populares en esta materia anuncie rebajas, las mejores ofertas no tarden en agotarse. Pero, desde 20deCompras es algo que no queremos que ocurra a nuestros lectores, así que os contamos que... ¡Huawei está de aniversario con rebajas que alcanza el 60% de descuento!

Como lo lees: la conocida firma tecnológica celebra su segundo aniversario con ofertas, cupones, premios y descuentos que superan la mitad de su precio habitual. ¿No nos crees? Pues atento, porque, por ejemplo, los auriculares FreeBuds Studio, con sonido de alta definición o cancelación de ruido, gracias a la rebaja del 57% pasan de costar 299 euros a 149. O el rúter de doble banda HUAWEI WiFi AX3 Dual, que en vez de costar 79 euros, puede ser tuyo por algo menos de 35. Dos buenas tentaciones a las que se suman otras tantas, entre las cuales, desde 20deCompras tenemos muy claro cuál no dejaríamos escapar. ¿Quieres descubrir cuál?

Y nuestro favorito es...

Si, como bien decíamos, parece difícil quedarse con una sola oferta, nosotros no hemos podido resistir la tentación de escoger el smartwatch más famoso de Huawei como el indudable favorito de esta promoción. El Watch GT2 es un gran modelo capaz de satisfacer a los usuarios más exigentes que buscan prestaciones de calidad y un diseño moderno, pero clásico, que no pase desapercibido en su muñeca. Además, con una rebaja de 120 euros, ¿quién puede decir que no?

Watch GT2, en color marrón. Huawei

Entre los motivos por los que debemos pensar en este reloj smart como la mejor inversión está la inclusión, por ejemplo, de un chip Kirin A1 patentado por la compañía y con una batería inigualable debido a su bajo consumo. De hecho, el modelo de 46mm (que es el que hemos seleccionado sobre estas líneas) puede funcionar de forma continua hasta dos semanas. También cabe destacar que este reloj es uno de los primeros en contar con un cristal 3D, ofreciendo la sensación de una pantalla táctil más amplia e ilimitada. Y, sí, además de todo, ofrece nuevos modos de deportes, reproducción de música, altavoz, linterna, almacenamiento para hasta 500 canciones, llamadas bluetooth y una mejora en las capacidades de monitorización de la salud y el estado físico.

