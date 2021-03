Hazard vuelve a romperse y será baja contra el Atalanta: nueva lesión múscular en el psoas derecho

Eden Hazard y el día de la marmota. Después de que el extremo belga se recuperase de su lesión y participase unos minutos en el último partido contra el Elche, su físico se ha vuelto a resentir y será baja para el fundamental partido contra el Atalanta, este martes, en el que se juegan su futuro en Champions.

Las alarmas se encendieron en el entrenamiento del lunes por la mañana cuando el '7' no apareció con el resto de sus compañeros. Poco después, en la rueda de prensa previa al duelo contra los italianos, Benzema dejaba caer que Hazard estaba lesionado y Zidane firmó bajo las palabras de su compatriota.

Hace pocos minutos el Real Madrid confirmó a través de un comunicado médico la lesión que ha sufrido el belga. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión múscular en el psoas derecho. Pendiente de evolución", explicaron.

"No va a poder estar con nosotros en este partido, pero como soy optimista, espero que sea cosa de poco", explicó Zidane. Por su parte, Benzema lamentó que su compañero "no haya tenido suerte desde que ha llegado". "Me pone muy triste por él y Eden está triste porque quiere demostrar que es uno de los mejores".

Con esta, Hazard ya suma once lesiones en el año y medio que lleva en Madrid, habiéndose perdido un total de 50 partidos (será uno más, como mínimo, por esta lesión), por los a penas 36 que ha disputado. Llama la atención que en sus nueve temporadas en el Chelsea solo se perdiese 20 encuentros. El belga sigue sin conseguir arrancar.