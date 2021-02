El historial de Hazard en el Real Madrid: más lesiones que goles

Eden Hazard se ha convertido en un serio problema para el Real Madrid. El belga lleva, literalmente, más lesiones que goles con la elástica blanca: ha anotado cuatro y se ha roto 10 veces.

La decepción que ha sumido al madridismo es absoluta, aunque algunos se lo toman con filosofía y hasta humor. Hazard ha entrado por la puerta grande en el club de los futbolistas de cristal, algo que ni por asomo se esperaban cuando le ficharon desde el Chelsea. En Londres sólo se perdió 20 partidos en un total de siete temporadas. En apenas campaña y media ya ha doblado ese número en Madrid.

La primera dolencia la traía en la maleta. En agosto de 2019 aducía una lesión en el muslo por la que se perdió tres encuentros. Sin llegar a recuperarse del todo, ese mismo mes de diciembre, llegó una fisura fina en el pie que ha sido la que más problemas le ha dado: 17 encuentros se dejó por el camino, operación incluida.

No volvió hasta febrero de 2020... cuando se hizo una fisura en el peroné. Parecía que iba a ser poco, pero no. Tres partidos más para el contador, que de no ser por el parón liguero por la pandemia habrían sido muchos más. No llegó a completar el año: un golpe en junio le hizo estar fuera otros dos encuentros.

Empezó septiembre con otro traumatismo (dos partidos fuera), y acabó el mes con otra lesión seria en el muslo de la pierna derecha, su gran problema: empalmó esta con la del recto anterior derecho para estar fuera 6 y 8 encuentros para cerrar el año. Y entremedias, coronavirus.

Tras arrancar el 2021 con dudas, nada más empezar febrero se ha roto el recto anterior izquierdo, misma lesión pero pierna distinta que la de noviembre. En total lleva 44 partidos, más al menos otros seis que se perderá. Ni mucho menos es lo esperado.