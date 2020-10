Las polémicas de Bartomeu como presidente del FC Barcelona

Fin de una era en el FC Barcelona con la dimisión de su hasta ahora presidente Josep María Bartomeu, junto al resto de su directiva, tras otra reunión extraordinaria, después de que la Generalitat autorizara el voto de censura. Sus casi siete años mandato, divididos en uno y medio como "interino" y otros cinco como presidente electo, no serán guardados con buen recuerdo en la memoria de los azulgranas.

El ya expresidente y su directiva han protagonizado todo tipo de polémicas y enfrentamientos con jugadores y afición, llegando a prácticamente precipitar la salida de Leo Messi del club, solo frustrada por tecnicismos de su contrato.

'Caso Neymar'

El primer gran escándalo de Bartomeu llegó por la marcha de Neymar en verano de 2017. El brasileño, llamado a ser el heredero de Messi como gran líder deportivo del Barça, dejó el club azulgrana para ser la figura del PSG, alegando desavenencias con el presidente. Un revés del que todavía no se ha recuperado deportivamente el club, que sigue buscando su sustituto al frente del ataque culé como heredero de Messi. Prueba de ello, los rumores mercado tras mercado de una vuelta de Neymar al Barcelona.

Mala planificación deportiva

Tras la marcha de Neymar, el Barça ingresó 222 millones de euros que, quizás, no se han invertido de la mejor manera, con fichajes que no encajan en el estilo Barcelona y un baile de directores deportivos en estos años.

El primer gran fichaje fue Dembélé, que destacó en una grandísima temporada con el Borussia Dortmund firmando dobles dígitos en cuanto a goles y asistencias, y por el que ya se había interesado el Barça un año antes. 105 millones en dirección a Alemania y el francés de camino al Camp Nou. Sin embargo, ese mismo septiembre comenzó su carrusel de lesiones que le lastra hasta el día de hoy.

El otro gran objetivo del mercado fue Coutinho, quien no consiguió cambiar de club en la ventana estival, pero si lo logró en enero a cambio de 140 millones que se embolsó el Liverpool. Su media temporada fue ilusionante, pero en su primer año completo en el club dejó mucho que desear y se marchó como cedido. Este año, el brasileño ha vuelto a mostrar su mejor versión y se le ve más adaptado gracias a que Koeman le ha devuelto a la mediapunta con su sistema.

El último juguete roto de la directiva parece ser Griezmann. Al igual que con Coutinho, fue fichado en 2019 más como "cromo" que como necesidad, y está siendo colocado en un lugar en el que no se encuentra del todo cómodo jugando, complicando así su progreso y éxito.

Ruleta rusa en la dirección deportiva

Seis años de mandato y cuatro directores deportivos bajo la dirección de Bartomeu. El primero fue Andoni Zubizarreta, cuyo gran legado ha sido la transición dulce en la portería tras la marcha de Víctor Valdés. Tras la crisis entre la plantilla y Luis Enrique en 2015 fue despedido de su puesto y relevado por Robert Fernández. El exjugador fue el principal señalado por la salida de Neymar y sus mencionados intentos de reemplazarlo, todos en balde.

En los últimos dos años el baile se ha intensificado. A Fernández le sustituyó una temporada a Pep Segura, en este caso como manager general, quien abandonó sus funciones tras la debacle de Anfield. El último en caer ha sido Eric Abidal, de quien se prescindió este verano en la renovación del club. Actualmente, estas labores las llevan a cabo tanto el propio Koeman como el secretario técnico, Ramón Planes.

Barçagate

Este año 2020 se han intensificado todas estas desavenencias del presidente con el club y la afición, comenzando por el ya conocido como 'Barçagate'. El pasado mes de febrero se desveló que el propio club contrató a la empresa I3 Ventures, que difamaba sobre exjugadores, candidatos a las elecciones y hasta de los actuales futbolistas del club.

Todo ello derivó en la salida de varios mandatarios con acusaciones graves contra la directiva, como la del vicepresidente Emili Rousaud, uno de los hombres de confianza de Bartomeu.

Intento de fuga de Messi

Uno de los episodios más negros y embarazosos para el club -y los aficionados- llegó este verano con el intento de huída de Leo Messi después de una catastrófica temporada en todos los niveles. El capitán intentó activar una cláusula de su contrato que le permitía marcharse gratis, pero el club se la negó por un tema de plazos.

No obstante, Messi no dudó en asegurar que se sentía engañado y que el presidente "no cumplió su palabra" de dejarle salir. De hecho, el capitán también apuntó la falta de proyecto con una política de "malabares y tapar agujeros".

Moción de Censura

El principio del fin de Bartomeu se empezó a hacer realidad con la moción de censura, la quinta en la historia del club, y la que más firmas recolectó para llevar a referéndum al presidente azulgrana. Más de 20.000 socios, en plena pandemia, se mostraron a favor de que Bartomeu fuese cesado de su cargo.

Ahora, el presidente se intentó a agarrar al clavo ardiendo de la pandemia, pidiendo a la Generalitat aplazar el voto por motivos sanitarios, pero las autoridades han dado la espalda al presidente y han autorizado su celebración entre el 1 y 2 de noviembre.

Rebaja salarial

El último de los términos que se han puesto de moda en la actualidad barcelonista es 'rebaja salarial', esa misma que Bartomeu le pidió a los jugadores en pleno confinamiento y que ahora vuelve a solicitar. Sin embargo, esta también ha generado malestar tanto en la plantilla como en el resto de trabajadores afectados.

Ambas partes consideraron inoportuno que se celebrase una mesa conjunta en la que los jugadores, que suponen un 70% de la reducción y están amparados por un régimen especial, solo tuviesen un representante.