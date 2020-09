Los palos de Messi a Bartomeu tras anunciar que se queda: "No hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares"

Leo Messi anunció este viernes que, finalmente, se queda en el FC Barcelona la próxima temporada. Sin embargo, el capitán azulgrana asegura que lo hace para evitar ir a juicio contra "el club de su vida", pero que su decisión era marcharse desde bastante antes del desastre de Lisboa y así se lo hizo saber al presidente Bartomeu, a quien critica duramente en su entrevista exclusiva en Goal.

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", explica Messi.

"Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", añade el argentino, culpando a Bartomeu de no concederle el deseo de salir.

"No hay proyecto ni hay nada"

Leo Messi no se corta a la hora de criticar la gestión de la directiva del actual presidente: "Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas".

En cuanto a su idea de que quedaba libre pese a haber pasado la fecha límite del 10 de junio, Messi se explica: "Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas".

El burofax

Messi explica por qué envió el burofax: "El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir".