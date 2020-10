El 'palo' de Deschamps a Koeman: "No entendemos que Griezmann no juegue en una posición más centrada"

El seleccionador de la absoluta masculina de Francia, Didier Deschamps, abordó en rueda de prensa la situación de su jugador Antoine Griezmann en el FC Barcelona, donde el exrojiblanco no ha terminado de encontrar su sitio tras su sonado fichaje la pasada temporada.

Una adaptación que no alcanza las expectativas generadas, en parte, considera Deschamps, porque el azulgrana no está jugando donde mejor se desenvuelve en el campo: "Griezmann está jugando en la banda derecha actualmente, pero no entendemos el hecho de que no esté jugando en una posición más centrada", explica el seleccionador.

"Estoy convencido de que actualmente no está contento con su situación en el Barcelona", añade Deschamps, aunque se corta alegando que prefiere no hablar de lo que pasa en otros clubes.

Antoine Griezmann no ha empezado con el mejor pie la temporada del nuevo proyecto Koeman quien, incluso, le dio un palo en rueda de prensa tras el empate ante el Sevilla: "Debió haber marcado en alguna de esas dos jugadas", dijo el holandés, en referencia a un par de ocasiones en las que el francés no halló fortuna.