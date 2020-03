La vida familiar de Cristiano Ronaldo en Madeira aprovechando la cuarentena por el coronavirus

Cristiano Ronaldo está aprovechando estos días de confinamiento para pasar más tiempo con su familia. Además de acompañar a su madre y a sus hermanas tras el ictus que le dio a matriarca del clan, está disfrutando de sus hijos y su pareja, Georgina Rodríguez.

Pese al estado de alarma que se ha impuesto en Portugal, y que limita los movimientos, la pareja ha aprovechado para salir a pasear con los más pequeños por las calles de Funchal.

El jugador de la Juventus está recibiendo muchas críticas, no sólo por este paseo en sí, sino porque aseguran que en lugar de estar con su familia sólo está en el gimnasio, casi de vacaciones. No obstante, la realidad apunta en otro sentido: Cristiano no está, ni mucho menos, despreocupado por la situación.

Además de renunciar a parte de su sueldo, como han hecho todos los jugadores del conjunto turinés, ha sufragado varias habitaciones UCI para hospitales en Lisboa y Oporto, con lo que quiere ayudar a su país a paliar parte de las consecuencias de la pandemia.

La mejor noticia para él es que su madre ya se encuentra en casa, como ha dado buena muestra en su instagram.