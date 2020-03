Un expresidente de la Juventus critica a Cristiano Ronaldo: "Dijo que se iba por su madre y sólo sube fotos en la piscina"

Cristiano Ronaldo está realizando el confinamiento en Portugal, a donde viajó cuando su madre, Dolores Aveiro, sufrió un ictus del que se recupera favorablemente. El futbolista portugués ha donado, junto a su representante, Jorge Mendes, material y dinero para financiar varias UCIs en su país.

Sin embargo, hay ciertas actitudes del ex del Real Madrid que no han gustado en Italia, al menos, no a Giovanni Cobolli Gigi, el que fuera presidente de la Juventus, actual equipo del luso, entre 2006 y 2009.

"La cosa en la Juventus se complicó cuando Cristiano Ronaldo se fue. Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora solo parece hacerse fotos en al piscina. Cuando se hizo esta excepción, la situación se vino abajo y otros querían irse. No debería haber sido así. Todos deberían haber sido puestos en cuarentena", explicó.

La Juventus fue uno de los primeros equipos profesionales en cerrar sus instalaciones y ponerse en cuarentena por el coronavirus cuando uno de sus jugadores, Daniele Rugani, dio positivo en Covid-19. Sin embargo, Cristiano se encontraba fuera de Italia por los problemas de su madre y ya no pudo regresar.

"Criticar ahora es fácil, pero, visto desde fuera, no entiendo por qué algunos jugadores querían irse de Italia. Cuando regresen, será más difícil volver a ponerse en forma, porque tendrán que permanecer en cuarentena durante 14 días", añadió el exdirigente en Radio Punto Nuovo.