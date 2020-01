El nuevo ministro de Universidades, Manuel Castells, ha reconocido en su toma de posesión del cargo que no está de acuerdo con la creación de su nuevo Ministerio, que se ha desgajado de Ciencia e Innovación provocando el rechazo de rectores, investigadores y científicos. "Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con esta separación, pero al mismo tiempo es lo que hay y no va a haber grandes problemas, porque nadie nos prohíbe colaborar y diseñar políticas públicas para avanzar, que es lo que vamos a hacer", ha dicho el catedrático de Sociología ante el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que le ha hecho entrega de la cartera de Universidades.