Bajo el cielo del Índico

Para quienes puedan permitírselo, el resort Finolhu Baa Atoll Maldives propone una noche en su romántica Beach Bubble (burbuja de playa) y vivir la Dream Eclipse Experience. Situada en el banco de arena de Finolhu, aislada de todo, esta burbuja transparente brinda a las parejas una estancia única bajo el cielo de Maldivas. La experiencia comienza con una barbacoa privada por la noche y termina al amanecer con un desayuno privado servido en la playa.

Finolhu Baa Atoll Maldivas fue inaugurado en junio del 2016 y reabrió el pasado 1 de noviembre después de una completa reforma. Este espectacular resort situado en un atolón del océano Índico, al sur de la India, se extiende por cuatro islas de playas interminables y tiene 125 villas frente a la playa y sobre el agua (más de la mitad con piscina privada), cuatro restaurantes, un Spa y la citada Beach Bubble, la primera estancia de estas características que abre en las Islas Maldivas. Más información y precios en finolhu.com

Cama con dosel en el Parador de Jaén. parador.es

Promoción con mucho Amor

Para San Valentín, Paradores ha puesto a la venta una promoción con las mejores habitaciones de veinte Paradores con un “Pack Amor+” que incluye una noche de estancia para dos personas en una habitación superior, junior suite o suite en régimen de media pensión con la degustación de un menú especial maridado con una selección de vinos de la bodega del parador, tratamiento VIP en la habitación y una visita guiada para conocer la historia y el patrimonio artístico del establecimiento elegido.

Los Paradores incluidos en esta promoción son los de Aiguablava, Alarcón, Alcalá de Henares, Baiona, Cáceres, Cangas de Onís, Carmona, Chinchón, Cuenca, El Saler, Jaén, La Granja, León, Lerma, Oropesa, Plasencia, Ronda, Santiago de Compostela, Sigüenza y Úbeda. Durante todo el mes de febrero el cliente puede alojarse de domingo a viernes en las mejores habitaciones de estos Paradores con el “Pack Amor+” a un precio de 400€ en una habitación superior o bien 500€ en junior suite o suite. parador.es

La violinista Estefanía Mayo. madrid.intercontinental.com

A tempo de violín

El Hotel InterContinental Madrid celebrará San Valentín con varias citas gourmet en las que las cenas estarán amenizadas por la violinista Estefanía Mayo, que cuenta con un Bachelor Degree en la Trinity Laban de Londres. La selección musical estará compuesta por temas actuales que transmitan emoción y que en los postres hagan disfrutar a todo ritmo con el plus del violín reforzado por la impresionante acústica de la cúpula principal del InterContinental y la voz de Mayo. Esta propuesta de San Valentín podrá disfrutarse en las fechas del viernes 10, sábado 11 y martes 14 de febrero a las 21.00 horas. Su precio es de 65 euros por persona con maridaje seleccionado e IVA incluidos.

Las parejas que lo deseen podrán alojarse en el hotel tras la cena, cualquiera de los días propuestos, disfrutando de una de las elegantes habitaciones de este cinco estrellas, con fresas con chocolate de cortesía y un espectacular desayuno buffet en el restaurante El Jardín. El precio de la cena con alojamiento por pareja es de 430 euros, IVA incluido. madrid.intercontinental.com

Desayuno en la terraza del hotel Majestic de Barcelona. Carlos Garralaga

Desayuno flotante en una suite

Durante la semana de San Valentín (del 14 al 19 de febrero), el hotel Majestic de Barcelona ofrecerá dos experiencias de alojamiento. La primera, llamada Majestic in Love, permitirá a los huéspedes alojarse en una habitación Deluxe, ser recibidos con una botella de Moët Chandon Rosé a su llegada, continuar la velada con una cena romántica en el restaurante SOLC, con menú degustación de San Valentín diseñado especialmente para la ocasión, y despertarse con un desayuno continental en la habitación lleno de sabores frescos y de temporada.

La segunda opción, Loving Suite Majestic, ofrece a los enamorados la posibilidad de alojarse en una Junior Suite con vistas al Paseo de Gracia. A su llegada también contarán con el detalle de Moët Chandon para continuar la noche en el Bar de Majestic, con dos copas de Champagne Ruinart antes de la cena, para brindar por una noche única al son de la música en vivo del pianista del hotel. La velada continúa con el menú degustación de San Valentín en el restaurante SOLC y, a la mañana siguiente, los sabores vuelven a ser protagonistas con un desayuno continental en la habitación. La experiencia Majestic in Love se podrá disfrutar por 499€ y la Loving Suite Majestic por 799€. majestichotelgroup.com

Habitación de The Savoy Palace, en Madeira. Henrique Seruca

Jardines frente al Atlántico

Inspirado en el concepto Belle Epoque y Art Nouveau, el estilo contemporáneo y urbano del hotel Savoy Palace es un tributo a la naturaleza de la portuguesa isla de Madeira. Los enamorados podrán dar un paseo por sus jardines de más de dos hectáreas con vistas al Océano Atlántico y disfrutar del atardecer en el rooftop solárium o de un tratamiento corporal en el Laurea Spa del hotel.

Del 1 al 28 de febrero, The Savoy Palace ofrece un paquete que incluye una noche de estancia con desayuno para dos personas que incluye un aperitivo romántico a la llegada. Para la cena, el restaurante Terreiro ha preparado un menú “apasionado” que incluye bebidas de la selección Savoy Signature y la especial bebida de bienvenida Be My Valentine. A este pack romántico y de lujo (desde 350€ para pareja) se puede añadir un tratamiento relajante, The Ultimate Aromatherapy Experience, para disfrutar en el galardonado Laurea Spa (230€ para dos personas). Para los novios que eligen solo la cena, el menú romántico del restaurante Terreiro está disponible durante todo el mes (130 € por pareja). savoysignature.com

Espectáculo de burlesque en The Westin Palace Madrid. José Luis Arroyo Jurado

Glamour y burlesque

The Westin Palace Madrid es uno de esos escasos lugares que son capaces de ofrecer una experiencia que transporta en el tiempo. Ubicado en el Paseo del Arte, incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad como “Paisaje de la Luz”, el emblemático hotel madrileño acaba de cumplir 110 años. Para el día de los enamorados el hotel ha preparado varias experiencias que se pueden reservar de manera independiente o combinadas entre sí. Una de ellas es el show Leclab Royal, experiencia de lo más especial y original para las noches del 11 y 17 de febrero que transportará al espectador a los años dorados de Hollywood, con un espectáculo de glamour y burlesque donde las Cigarette Girls y su “crooner” interpretarán clásicos de Frank Sinatra, Dean Martin o Louis Prima. Durante el espectáculo se servirá un cóctel con una selección de canapés fríos, calientes y dulces acompañado de vinos de los Herederos de Marqués de Riscal. Su precio es de 100 €, IVA incluido. La Experiencia Palace San Valentín, que incluye alojamiento, desayuno, cava y fresas y un 20% de descuento en masajes desde el día 10 al 14 de febrero, tiene un precio desde 329 € + 10% IVA. Más información en westinpalacemadrid.com y en larotondapalace.com

