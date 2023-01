Reabren al turismo las cataratas más impresionantes del Gran Cañón: así son las Havasu Falls

El Gran Cañón del Colorado es uno de los tesoros naturales más importantes del planeta. Ubicado en el estado de Arizona, EEUU, se caracteriza por sus capas de roca roja que revelan millones de años de historia, por sus espectaculares formaciones geológicas y por sus impresionantes vistas y aguas bravas.

La mayor parte de la zona es parque nacional y es donde se recogen casi todos los atractivos, pero el sistema del Gran Cañón alberga multitud de secretos a las afueras del parque. Uno de ellos son las Havasu Falls, unas espectaculares cascadas que a partir del 1 de febrero volverán a abrir las puertas a los turistas.

Un lugar controlado por una tribu

Havasu Falls se encuentra en las tierras de la reserva india Havasupai y todos los accesos a las cataratas están controlados por la tribu que lleva el mismo nombre. Esta tribu tiene 650 integrantes y habita en la parte oeste del Gran Cañón. Tras un cierre de tres años por la pandemia de la covid, está previsto que la reapertura de las cataratas sea el próximo 1 de febrero, aunque no todo el mundo podrá visitar el lugar.

Como señala el medio estadounidense CNN, esto se debe a que la reapertura estará destinada exclusivamente a las personas cuyas reservas previas fueron suspendidas. De hecho, no se ofrecen nuevas reservas para 2023, a no ser que las personas cuyas visitas fueron suspendidas no puedan reprogramarlas, entonces, su espacio se abrirá a nuevas reservas. De esta forma, la tribu envió correos informativos a todos aquellos que tenían reserva en el mes de febrero para comunicarles la nueva apertura, ya que los turistas cuenta con un tiempo limitado de respuesta para confirmar su asistencia.

Havasu Falls en Arizona, EEUU Getty Images/iStockphoto

Un recorrido por el desierto

Las Havasu Falls son un verdadero tesoro escondido en el Gran Cañón. Conforman una especie de anfiteatro natural excavado en los acantilados de roca roja que se encuentran típicamente en los grandes cañones del oeste americano. Además, la presencia de cascadas y piscinas naturales con agua turquesa forman un contraste de colores único y maravilloso.

Sin embargo, el trayecto hacia este lugar no es nada sencillo, pues se debe realizar una ruta de unos 15 kilómetros aproximadamente por el abrasador desierto. Además, durante el camino no hay ningún tipo de instalación, por lo que se deberá llevar todo tipo de equipamiento desde el inicio.

Igualmente, desde la organización no permiten excursiones de un día, por lo que el recorrido está dividido en dos etapas. Esto hace obligatorio reservar un permiso para pasar la noche en el campamento o en el Supai Lodge, a 30 minutos a pie de las cataratas. (https://www.nps.gov/grca/planyourvisit/havasupai.htm).

