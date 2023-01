Los 15 lugares imprescindibles que ver en Madrid

Si alguna vez te has preguntado qué tiene Madrid que seduce tanto, es porque o no la has visitado todavía o no has estado en los sitios adecuados. Estos son algunos de los lugares que no debes perderte si tienes pensado pasar por Madrid.

La zona de los Austrias

Una vista de la Calle del Rollo, en pleno Madrid de los Austrias. WIKIPEDIA/Esetena

Una visita a la capital pasa por sumergirse de lleno en el Madrid de los Austrias. En este barrio se encuentra la esencia más castiza de la ciudad, con calles que nos trasladan hasta los siglos XV, XVI y XVII. Callejuelas estrechas, edificios palaciegos y viviendas con sus característicos tejados de pizarra. En algún momento del paseo seguro acabarás en el rincón estrella de esta zona, la madrileña y cosmopolita Plaza Mayor.

La Plaza Mayor

Vista de la Plaza Mayor Getty Images/iStockphoto

Todo viaje a la capital pasa por esta plaza, la más importante de la ciudad y uno de los lugares más emblemáticos. Construida hace más de 400 años, en ella late el corazón de Madrid. Entre bocatas de calamares, soportales, terrazas y maestros del retrato, se encuentra la estatua ecuestre de Felipe III, quien ideó la plaza tal y como es hoy. Sus dos edificios más destacados son la Casa de la Panadería y la Casa de la Carnicería.

El Mercado de San Miguel

El Mercado de San Miguel, en el centro de Madrid Getty Images

La capital ha hecho de sus mercados un punto de encuentro, y uno de los mejores ejemplos es el de San Miguel, que tiene a sus espaldas más de 100 años de historia. Situado en uno de los laterales de la Plaza Mayor, este espacio gastronómico destaca no solo por la amplia oferta culinaria, también por su belleza arquitectónica. Si pasas por aquí, además de buen ambiente, podrás disfrutar del tapeo a cualquier hora.

La Plaza de la Villa

Plaza de La Villa, Madrid Getty Images/iStockphoto

En el recorrido por el Madrid de los Austrias hay un rincón que destaca por su encanto sobre todos los demás. Nada más entrar en la Plaza de la Villa te darás cuenta de que sigue conservando su aire medieval con edificios que nos transportan hasta aquella época. Llama la atención el conjunto arquitectónico de estilo mudéjar, que es el edificio civil más antiguo de Madrid: la Casa y Torre de Lujanes, así como la Casa de la Villa, antigua sede del Ayuntamiento. Y muy cerca, la calle del Espejo, la más estrecha de la ciudad.

El Barrio de La Latina

Plaza de La Paja, con la Capilla del Obispo, y detrás, la Iglesia de San Andrés Apóstol Getty Images

Y a pocos pasos de la Plaza Mayor, uno de los barrios más castizos y antiguos, La Latina. Entre sus calles y callejuelas, que mantienen el mismo trazado de hace más de cuatro siglos, se encuentran tabernas, terrazas, teatros y también un patrimonio cultural que no debes pasar por alto. Junto a la plaza de la Paja, de las más animadas de Madrid, te recomendamos visitar la Capilla del Obispo. Es uno de los pocos ejemplos de transición del estilo gótico al renacentista que se conservan en la ciudad.

El Rastro

Venta callejera en El Rastro de Madrid, el mercado más popular que tiene lugar los domingos por la mañana. Getty Images

No hay otro lugar como este para disfrutar de una mañana de domingo. Empezando desde la Plaza de Cascorro y siguiendo por la Ribera de Curtidores y calles aledañas, toca recorrer los cientos de tenderetes con productos de primera y segunda mano entre oleadas de madrileños y turistas. Al Rastro se acude a comprar (cualquier cosa), pero también a mirar, deambular y fotografiar. Y como broche de oro, después puedes tomar un vermut mientras tapeas en un lugar tan tradicional como Casa Amadeo, el bar de caracoles más popular de Madrid. Y para comer, te recomendamos el legendario Malacatín, si quieres darte un homenaje a base de un tradicional cocido madrileño.

Las Vistillas

En este rincón de terraceo es donde se celebran las verbenas y fiestas más populares de la capital. Y al atardecer, desde este jardín (como avisa su nombre) tendrás una de las vistas más bellas que vas a encontrar en Madrid con la Catedral de la Almudena y la Casa de Campo frente a tus ojos.

Plaza de Oriente

Vista sobre el Teatro Real Getty Images

En esta plaza encontrarás algunas de las principales razones para visitar Madrid. En torno a ella se encuentran edificios y lugares tan emblemáticos, como el Palacio Real, los Jardines de Sabatini, la Catedral de la Almudena y el Teatro Real. Y por supuesto, la propia plaza, una de las más bellas de la ciudad, donde encontrarás numerosos cafés y restaurantes para hacer una relajada parada.

Gran Vía, todo un espectáculo

Centro de Madrid y calle Gran Vía beatrice preve

No solo es una de las calles más especiales y cosmopolitas de Madrid, la Gran Vía es todo un espectáculo en sí misma. Y no sólo porque en los últimos años se ha convertido en el Broadway español, también porque a lo largo de esta arteria te encontrarás con numerosos edificios de gran valor arquitectónico e histórico, como el edificio Metrópolis, el de Teléfonica, el Edificio Grassy o el Carrión.

Y si llevas la vista hacia arriba, descubrirás que en lo alto de algunos de los edificios más importantes se encuentran impresionantes esculturas como la Victoria alada, en el Edificio Metrópolis, o la Diana Cazadora, en número 31 de la calle.

El Templo de Debod

Regalo de Egipto a España en 1968, el Templo de Debod, tiene más de 2.200 años. Getty Images

Y cruzando la Plaza de España, una joya egipcia que no debes perderte. Este templo del siglo II, regalo del gobierno de Egipto a nuestro país tras la construcción de la presa de Asuán, seguro que se convertirá en uno de tus lugares favoritos de Madrid. Y no solo por el valor de esta obra arquitectónica, también por las fabulosas vistas que aquí vas a encontrar, tanto si miras hacia la Plaza de España, con la Torre de Madrid y el Edificio España al fondo, como en el sentido opuesto, con una panorámica fantástica hacia el Parque del Oeste y la Casa de Campo.

Chueca

Casa-Palacio de Javier González Longoria Wikimedia

A unos pasos de la Gran Vía, entre las calles Fuencarral y Barquillo, está la zona más canalla y tolerante de la capital. Conocido por ser referente LGBT, en este céntrico barrio, además de mucho ambiente encontrarás tiendas de diseño, galerías de arte y muchas terrazas. Un espacio vanguardista que alberga además lugares tan interesantes como el Museo del Romanticismo o el sorprendente Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores (SGAE).

Madrid desde el cielo

Balcón transparente del hotel Riu Plaza de España, en la planta 27. Riu

No puedes pasar por Madrid sin disfrutar de su mejor cara desde las alturas. Y no te van a faltar propuestas para tocar el cielo, ya que son muchísimos los hoteles, restaurantes y edificios que cuentan con azoteas desde donde ver la ciudad desde otra perspectiva. Uno de los skyline más impactantes lo encontrarás en la planta 27 del Hotel RIU Plaza España. Te espera una panorámica de 360º. Y si te atreves y el vértigo te lo permite, puedes hacerte una foto sobre la pasarela de cristal.

El Parque de El Retiro

Parque de El Retiro Getty Images/iStockphoto

Uno de los mejores planes es pasear por este pulmón verde que es un verdadero oásis en medio del asfalto madrileño. En este enorme parque hay tanto que ver que, a menudo, muchos de sus rincones pasan desapercibidos. Te esperan jardines, un estanque, pero también fuentes y estatuas. Y por supuesto, no pases por alto el impresionante Palacio de Cristal. Esta especie de invernadero, construido en cristal y hierro en el siglo XIX, cuenta incluso con una pequeña gruta.

El Triángulo del Arte

El Museo del Prado, Madrid OmerSukruGoksu

A pocos pasos del Retiro y de la Plaza de Cibeles, se encuentra el Paseo del Prado, donde se concentran los principales museos de la capital. Naturalmente, si hay que elegir por dónde empezar, el recorrido nos conduce en primer lugar a El Prado, una de las principales colecciones de arte del mundo, con joyas tan relevantes como 'Las meninas' de Velázquez o 'El jardín de las Delicias' de El Bosco.

Otro de los imprescindibles es el Museo Thyssen-Bornemisza, dedicado a las artes del siglo XIII al XX. Y para completar este fabuloso trío, el Museo Reina Sofía, con obras de Dalí, Miró y Picasso, incluido el famoso Guernica.

El barrio de Las Letras

La popular Plaza de Santa Ana, uno de los lugares más animados de Madrid Getty Images

Y no puede faltar un viaje al Siglo de Oro, al barrio que fue lugar de residencia de grandes escritores como Cervantes, Quevedo o Lope de Vega. Recorriendo sus calles adoquinadas y adornadas con citas literarias, te darás cuenta de que estás en uno de los lugares más especiales y con más encanto de Madrid. Te encontrarás con rincones interesantes y novelescos, como el Callejón del Gato, con los espejos deformantes que aparecen en la obra Luces de Bohemia de Valle-Inclán. Y justo en esta calle podrás tomar las más famosas patatas bravas de Madrid. Además, junto a la Plaza de Santa Ana está el Teatro de la Comedia, uno de los más antiguos de Europa.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.