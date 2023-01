En alguna ocasión habrás escuchado hablar del barrio italiano en Nueva York, pero, ¿sabes que en Madrid también hay un Little Italy en el distrito de Chamberí? Todo empezó con la creación de la Scuola Italiana di Madrid (Agustín de Betancourt, 1) en los años 40, lo que permitió que con el paso del tiempo hubiera una gran afluencia de estudiantes italianos en el barrio madrileño. Amantes de su propia gastronomía italiana, poco a poco se fueron abriendo pizzerías, gelaterías, tiendas e incluso librerías que les permitieron vincularse a su país de origen.

La gran afluencia de estudiantes italianos en el barrio madrileño de Chamberí ha convertido a la zona de Ríos Rosas en el Little Italy de la capital

Hoy en día, visitar el Little Italy de Chamberí es una manera de adentrarse en un barrio auténtico, en el que se escucha hablar italiano por la calle e incluso gesticular con ese lenguaje que tanto nos cuesta comprender a los españoles. A cada paso que damos en este barrio, sobre todo en la calle de Ríos Rosas y los alrededores, llaman la atención los escaparates con menús escritos en italiano y español. Estos son los sitios que no te puedes perder en el Little Italy madrileño:

Pizzería Fratelli Frigurato. fratellifigurato.es

Fratelli Figurato (Alonso Cano, 37)

Es la una y media de la tarde, el horario de apertura del restaurante, y ya hay cola para entrar. Y eso que solo es miércoles. Ese es el día a día de una de las pizzerías más frecuentadas por los italianos que están en Madrid y cada vez más por todo tipo de nacionalidades. En este pequeño pero acogedor local, que fascina por su vínculo entre tradición y experimentación, podrás probar la pizza “napoletana”, una de las más apreciadas por los comensales.

La Taberna di Francesco (Ríos Rosas, 53)

Acogedores, sonrientes y caseros. Esa es la primera imagen que ofrecen Francesco y Sara al entrar en su pequeño restaurante y también es la idea que transmiten con sus posados en las redes sociales. Viajar a Italia desde Madrid es posible, y todo gracias a platos caseros y deliciosos como el tiramisú y la “parmigiana” de berenjenas.

Local del Nonsolocaffé. Miguel Flavian

Nonsolocaffé (Ríos Rosas, 52)

En este local especializado en cocina italiana se ofrecen desde desayunos y meriendas en la zona del “lounge” bar hasta comidas y cenas en el “salottino” (saloncito) y en la terraza. El nombre del lugar anuncia su objetivo principal: no ofrecer solo un buen café sino mucho más. Algunos de los platos más valorados por los clientes son el risotto de manzana y speck, los raviolis rellenos de boletus con salsa de trufa negra y spaghetti salteados con tomates dulces de Sicilia, albahaca y burrata. Y, por último, el tiramisú.

Il Pastaio del Vecchio Mulino. pastaio.com

Il Pastaio del Vecchio Mulino (Ríos Rosas, 49)

A unos pasos del Museo Geominero se encuentra esta tienda en la que se puede comprar desde pasta fresca (rellena, larga, corta) hasta gnocchi. Además, se venden productos tan variados como el “pane carasau”, un tipo de pan fino y crujiente típico de Cerdeña y hecho a base de harina de trigo durum, sal, levadura y agua. Por otro lado, para los que prefieren el dulce hay una gran variedad de panetones (dulce de origen milanés) y limoncello, un licor originario de la Costa Amalfitana.

Productos del Mercato Italiano. ilmercatoitaliano.es

El Mercato Italiano (Ríos Rosas, 50)

Aunque se llama Mercato Italiano no es exactamente un mercado sino un local similar al de un restaurante en el que se pueden comprar productos como quesos, embutidos, “focaccia genovese” (pan similar al que conocemos como el “pan pizza”, a base de romero, sal gorda y aceite de oliva), aceite, vino, etcétera. Además, también se puede comer en el mercado alguno de esos productos e incluso platos caseros preparados como la “parmigiana di melanzane” (berenjenas a la parmesana) y la tradicional lasaña de carne.

