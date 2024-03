La mujer que vendió su virginidad a un actor de Hollywood por dos millones de euros: "Me trató muy bien y fue educado"

La venta de la virginidad es una práctica que se lleva a cabo en varias partes del mundo. Este martes, Vamos a ver ha mostrado la investigación que ha comprobado si realmente existe esta nueva forma de prostitución.

Así, la investigación ha podido hablar con una mujer que ha optado por hacerse llamar Laura y que asegura que vendió su virginidad a un famoso de Hollywood por dos millones de euros.

"Este actor de Hollywood me ofreció dos millones y la verdad es que me parecía irreal porque no creo que nadie pueda conseguir esa cantidad en tan poco tiempo", ha comentado Laura.

"Primero, nos vimos en una subasta física en Londres, donde se realizaban las pujas. Después, nos vimos en Alemania... y ya dejé de ser virgen. Fuimos a cenar para hablar, conocerle y averiguar si era la persona apropiada. Fue muy amable, creo que conectamos desde la primera vez que hablamos. No me parecía un extraño, me trató muy bien, fue muy educado", ha destacado la mujer.

Un testimonio que viene de la misma red que hizo famosa a Alessandra Kefren en el año 2017, la mujer que fingió haber vendido su virginidad: "Nunca ocurrió, no hubo ninguna puja, no existía el comprador. El plan era que yo conseguiría trabajo en mi carrera de modelo, me haría famosa y ellos conseguían mucha publicidad".

Asimismo, el equipo de investigación ha hablado con una de las mujeres que vende su virginidad a través de esta red: "Sí, efectivamente. Yo te estoy vendiendo mi virginidad. Mi primera vez, porque usted va a pagar. Estoy a su servicio. A lo que usted diga, pero con condón".

Esta mujer, incluso, ha ofrecido fotografías temporales de su cuerpo y ha explicado para qué necesita el dinero: "El dinero sí que me urge un poco. Y, si se puede, que me vaya depositando algo para que yo empiece a pagar un poco mis deudas. Me atrasé un poco en mis colegiaturas. Me interesaría pactar todo el trato. Más o menos a qué horas estaríamos, cuánto tiempo... Confírmeme la hora y la fecha para que yo esté disponible. Más que nada para que pida permiso en el trabajo".

Además, la mujer trató de facilitar su número de teléfono: "¿Quiere que le pase mi número para que empecemos a tener contacto? Si quiere, para irnos conociendo, platicando, haciendo videollamadas... Ya sabe, para que me conozca".

Por su parte, desde el plató del matinal, Joaquín Prat ha sentenciado: "No es prostitución. Es trata de seres humanos con fines de explotación sexual aprovechando la vulnerabilidad de estas personas".