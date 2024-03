Pilar Vidal, enfadada con Genoveva Casanova: "Me siento utilizada, hubiera preferido que me dijeran que la dejase en paz"

Desde que Genoveva Casanova fue portada de las revistas del corazón por su encuentro con Federico de Dinamarca, la mexicana se había mantenido alejada de los focos e, incluso, había asegurado que su salud era delicada.

Ahora, la noticia de que Genoveva participará en la siguiente temporada de El Desafío ha generado una gran polémica, pues el concurso hace que los aspirantes se pongan a prueba tanto física como mentalmente.

Ante esto, este lunes desde el plató de Espejo Público, Pilar Vidal ha expresado su enfado con la actriz, pues su entorno había asegurado, tanto a ella como a otras compañeras, como Susanna Griso o Beatriz Cortázar que "necesitaba cariño y estaba delicada".

Por ello, la periodista ha sentenciado: "Me siento utilizada por Genoveva Casanova. Hubiera preferido que me dijeran que la dejara en paz". Además, respecto a los problemas de Casanova, ha agregado: "Yo me lo creo y decido dejar de ser tan cañera con ella y que ella misma sea la que salga".

"Lo que a mí me dijeron es que podía tener cura, pero no tan rápida. Con esto ha conseguido que no me crea nada de ella", ha apuntado la periodista, visiblemente molesta.