Juan del Val desvela cómo está siendo 'El Desafío' con Victoria Federica y Genoveva Casanova y desmiente los rumores

El colaborador de El Hormiguero Juan del Val es además jurado de El Desafío (Antena 3) y como tal tiene acceso a todo lo que ocurre en la grabación del concurso con famosos de Antena 3, que está produciendo ya una nueva temporada.

Entre el elenco de famosos que participan destacan dos nombres por lo mediáticos que son, los de Victoria Federica y Genoveva Casanova, sobre las que se han vertido ríos de tinta.

Sobre la sobrina del rey, Victoria Federica, ha asegurado que es "un encanto de chica" y "fantástica" en persona. Además desmintió los rumores de que la joven habría exigido poder elegir su vestuario y vetar cualquier conversación sobre su familia.

"Tú no tienes que poner ninguna cláusula para que no hablen de tu familia porque en El Desafío no se habla nunca de ninguna familia de nadie", aseguraba el jurado, que hacía ver que, por ejemplo, para la prueba de la apnea algunos concursantes optaron por estar con un familiar, mientras que Victoria Federica, como otros, lo hizo sola.

También aseguró que, en contra de lo que se había dicho, Victoria Federica no impuso ninguna cláusula sobre su ropa en el concurso. Juan del Val aseguró que la ropa "se ajusta a cada persona según su estilo" y que los concursantes siempre pueden tener la última palabra.

"La única persona de entre los 40 concursantes que han pasado por El Desafío que ha puesto unas condiciones para su vestuario ha sido Ágatha Ruiz de la Prada en la primera edición", aseguraba, pues la modista quería "colorinchis".

Genoveva Casanova

La filántropa mexicana, que salió al candelero de los medios del corazón por las fotos junto a Federico X de Dinamarca paseando por Madrid, lo está pasando mal precisamente por estar en ese foco mediático.

"Está nerviosa. Está un poco sobrepasada por todo lo que está habiendo y por todo el entorno. No sabéis lo que es antes de la grabación: motos y coches de paparazzis siguiéndola y pendientes de todos sus movimientos", aseguraba el jurado.

El fichaje de la mexicana fue de lo más sonado y hubo que mantenerlo en secreto hasta para los trabajadores y personas cercanas al propio programa. "La llamábamos 'Miss X' para que no supieran quién era y no se pudiera filtrar su identidad", explicaba Juan del Val.