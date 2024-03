'Lo de Évole' apuntó al motivo por el que nunca se emitió en RTVE la entrevista a George Bush solo un día después del 11-M

El periodista Lorenzo Milá entrevistó para RTVE al que era presidente de Estados Unidos, George Bush, el 12 de marzo de 2004, justo un día después de los atentados del 11-M en Madrid. Aquella entrevista nunca se emitió.

La entrevista se realizó en la residencia del entonces embajador español Javier Rupérez y a petición de la propia Casa Blanca, un gesto absolutamente excepcional de un presidente de Estados Unidos, en principio por solidaridad con el pueblo español tras los atentados del día 11.

RTVE ha anunciado que emitirá la entrevista este mismo martes 5, en la segunda edición del Telediario de La 1, pero no ha explicado los porqués de que no se emitiera en su día, aunque sí que avanzaba que en la propia emisión se da cuenta de los motivos.

De esa entrevista perdida durante 20 años se habló en la última emisión de Lo de Évole, un especial llamado Los cuatro días que nos cambiaron y donde se analizaba cómo diversos medios, entre ellos TVE, cubrieron la información de los atentados.

Fran Llorente, director de La 2 Noticias entre 1994 y 2004, era uno de los testimonios y el que apuntó a los posibles motivos de que no se emitiera la entrevista.

"La única explicación que encuentras es porque ya en ese momento, en el Gobierno no quieren que alguien una los puntos que llevan de Bush, a Aznar, a la foto de las Azores, a Iraq y al atentado. No encuentro otra explicación para que no se emita esa entrevista", decía el periodista.

Cabe recordar que durante las horas y los días siguientes al atentado, en el que murieron 192 personas y miles resultaron heridas, sectores del Gobierno de José María Aznar apuntaron a que el atentado era sin duda de ETA, cuando lo habían perpetrado islamistas radicales del entorno de Al Qaeda, justo cuando España apoyaba la Guerra de Iraq.