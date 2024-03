Isa Pantoja, sobre Mariló, la amiga de su madre: "La conozco desde hace muchos años, tengo buenos recuerdos con ella"

Las fotografías de Isabel Pantoja y su amiga Mariló se han convertido, desde hace unos días, en el tema favorito de los medios de comunicación dedicados al corazón.

Este lunes, desde el Club Social de Vamos a ver, Isa Pantoja ha comentado esta aparente nueva relación de amistad de su madre: "A lo mejor es como una novedad que se la vea con otra persona que no sea mi tío, pero me gusta que, de alguna manera, esté sirviendo para hablar del disco porque lo importante es su trayectoria".

"A Mariló la conozco desde hace muchos años. La recuerdo cuando era más pequeña, no solamente fan, también amiga", ha agregado Isa Pantoja que, además, ha señalado que tiene "buenos recuerdos" con la mujer.

De la misma manera, la joven ha dejado claro que es habitual que su madre salga a comer con amigas: "Entiendo que sea novedoso porque no sale con mi tío. Esa portada no me parece nada novedoso, para mí no lo es".

Finalmente, la joven ha celebrado que su madre se esté preparando físicamente para la nueva gira de conciertos que le espera: "Ella se tiene que cuidar para llevar ese trote".