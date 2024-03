Vicente y Fernanda dan más datos del ataque en India: "Me golpearon con una piedra y a ella la violaron varias veces turnándose"

Fernanda y Vicente recorrían Asia cuando siete jóvenes los asaltaron en la tienda de campaña en la que dormían. La mujer fue violada por todos los hombres en varias ocasiones durante dos o tres horas; mientras, su marido recibía una gran paliza y era amenazado de muerte.

Este lunes, ambos han contactado en directo con Vamos a ver, donde han denunciado la terrible situación que están pasando: "Estamos felices, dentro de la gravedad, porque estamos vivos. Es como una película que parece que realmente no nos ha pasado a nosotros".

"Nos decían que no hiciésemos ruido porque nos matarían. Ella me gritaba que corriese para que fuese a buscar ayuda, pero no podía. Intentaba ir a por ella, pero me pegaban y me golpearon con una piedra y con el casco de la moto. Me echaron al suelo, me pusieron un cuchillo... Se iban turnando y la violaron varias veces", ha explicado la pareja.

Entre lágrimas, Vicente ha explicado la felicidad que sintió al ver de nuevo a Fernanda: "Hemos pasado los peores momentos de nuestras vidas. Yo no escuchaba a Fernanda y pensaba que ya la habían matado".

Por su parte, la Policía de India confirmó que ya hay cuatro detenidos por la violación grupal que sufrió la mujer en el territorio de Jharkhand, donde la pareja se encontraba de vacaciones.