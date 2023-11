'Espejo Público' asiste al curso de exorcistas del Vaticano: "Vemos heridas, levitaciones o personas escupiendo clavos"

Desde que la semana pasada Diego Revuelta anunciase en Espejo Público que había recibido una invitación del Vaticano para abordar el tema de los exorcismos, el matinal ha mantenido en vilo a la audiencia esperando a que el periodista regresase a España para contar todo lo que ha vivido en Roma.

Así, este jueves, el periodista ha regresado al matinal de Antena 3, desde donde ha comentado la entrevista con Laura, una joven que tuvo que someterse a un exorcismo: "No me reconozco". Además, la mujer ha explicado que a los 13 años comenzó a escuchar voces provocadas por su anorexia y bulimia.

"Empecé a ver a un hombre con sombrero negro, vestido así, todo de traje, que me perseguía y me miraba a mí. Las voces me decían que me corte, que mate, que me haga daño... y tuve varios intentos de suicidio, tomando pastillas, bueno... Cortándome también", ha contado Laura.

Laura ha explicado que, aunque en un principio le diagnosticaron trastorno de personalidad y bipolaridad, después, un psiquiatra le aseguró que tenía esquizofrenia: "Tomaba más de 50 pastillas por día y mi mamá recibe el consejo de una amiga diciéndola que busque un psiquiatra. Cuando mi madre le enseña al psiquiatra las marcas que tengo en la espalda, ambas se dan cuenta de que yo no podría habérmelas hecho porque estuve atada todo el tiempo y lo peor es que yo seguía igual, escuchando voces y viendo cosas...".

Ante esto, la psiquiatra aconsejó a Laura que fuera a la Iglesia para someterse a un exorcismo que duró entre una y dos horas: "Yo no recuerdo nada. Cuando acabó el exorcismo, volví a ser Laura. No he tenido ningún capítulo de bipolaridad y soy feliz".

Por ello, Revuelta se ha puesto en contacto con Manuel Acuña, sacerdote luterano que llevó a cabo el exorcismo de Laura y que ha realizado esta práctica más de 1200 veces: "Por lo menos el 85 o 90% de mis exorcismos han correspondido a problemas de posesión". Además, el sacerdote ha apuntado que una persona puede ser poseída independientemente "de la situación intelectual, el sexo o la religión".

Además, en su visita al Vaticano, el periodista ha podido conversar con el Padre Edward MacNamara y ha podido asistir al curso de exorcistas que se lleva a cabo en Roma, donde se recibe a 250 sacerdotes de 50 países. MacNamara ha apuntado que "el perfil de las personas que acuden a estos cursos son exorcistas, personas que ejercen, sacerdotes, psicólogos... Cualquier persona tiene que tener el aval de un obispo católico".

Respecto al perfil de las personas poseídas, el sacerdote ha agregado: "En primer lugar, son las personas que de alguna manera busquen el esoterismo, que hayan abierto la puerta a través de prácticas de espiritismo, jugando... Todos lo que puedan pertenecer a grupos de satanismo...".

Finalmente, el padre MacNamara ha desmentido que las personas poseídas puedan girar su cuello 360 grados, como ocurre en la mítica escena de El exorcista; aunque sí ha apuntado que pueden producirse "heridas", hablar "lenguas muertas" o que se desconocen y, además, "levitar" o escupir elementos como "clavos".