Uno de los afectados que Air Nostrum dejó en tierra para que embarcasen los jugadores del Sevilla F.C.: "Somos ciudadanos de segunda"

La avería del avión en el que debían viajar los jugadores del Sevilla F.C. supuso que la compañía aérea Air Nostrum dejase a 80 viajeros de otro avión en tierra firme para que los deportistas pudieran usar el aeroplano.

Así, continúan llegando a los medios de comunicación las críticas a la compañía aérea por desalojar un avión lleno de pasajeros para que embarcasen los futbolistas del equipo andaluz. De esta manera, Quique Ubeira, uno de los afectados, ha contactado este martes con Espejo Público.

Ubeira ha comentado que, personalmente, no le afectó el cambio de planes de la compañía porque tiene una casa tanto en Vigo como en Madrid, pero "uno de ellos no pudo ver a su padre consciente porque entró en coma".

Además, el pasajero ha señalado que la compañía los hizo sentir como "ciudadanos de segunda": "No se trata de una compensación, se trata de que esto no lo vuelven a hacer. Aquí no hay ciudadanos de primera o de segunda. Los jugadores no tienen más privilegios, iban con la cabeza gacha porque lo sabían perfectamente, ellos sabían una información que a nosotros no nos daban. Lo sabían, pero, al final, son unos mandados".

"El iluminado que ha tomado la decisión de dejar a 80 o 90 personas en tierra, que nos diga el motivo. Por qué ellos sí y nosotros no", ha sentenciado Quique Ubeira que, finalmente, ha desvelado que los afectados cuentan con un grupo de Whatsapp para tomar las medidas oportunas.