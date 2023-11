'Vamos a ver' habla con la presunta víctima de Conde-Pumpido: "No soy prostituta, me violó y sus amigos no hicieron nada"

El pasado viernes, Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional fue detenido en su vivienda del barrio de Canillejas, en Madrid, acusado de una presunta agresión sexual en grupo a una mujer brasileña.

El pasado domingo, la jueza decidió poner en libertad sin medidas cautelares tanto a Conde-Pumpido como a sus amigos, que han insistido en negar los hechos.

Así, este martes, Vamos a ver ha mostrado, en exclusiva, la conversación que han podido mantener con la supuesta víctima, que ha negado que haya ejercido como prostituta y ha recalcado que las relaciones sexuales se mantuvieron sin consentimiento.

"Me violentó sexualmente. Yo vi que está en libertad. Me empujó para la cama, quería tener sexo conmigo, pero no llegó a golpearme. No me golpeó, pero él hizo sexo sin mi consentimiento y sus amigos no hicieron nada. Nunca he cogido un real. Muchas veces que salimos yo pagué la cuenta. No puede hacer eso, no puede pasar impune", ha señalado la mujer.

Asimismo, la presunta víctima del abogado asegura que mantuvo una relación con él desde el pasado día 19 de octubre, dos días después de que este rompiera sus lazos con la actriz y presentadora Lara Dibildos. Finalmente, ha destacado que, también sin su consentimiento, fue grabada teniendo sexo.