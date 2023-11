Lecquio, sobre que una famosa pidiera a un karateka que le diera una paliza: "No me sorprende, pero no quiero saber quién es"

En las últimas horas, el diario El Mundo ha publicado la entrevista realizada al karateka Felipe Hita, donde el exdeportista ha asegurado que recibió el encargo de una famosa para pegarle una paliza a Alessandro Lecquio.

Ante esto, este lunes, el conde no ha dudado en responder desde el Club Social de Vamos a ver, donde ha asegurado que conoce al karateka, puesto que él también participó en diferentes competiciones como miembro de la Selección italiana de kárate.

Asimismo, respecto a la petición que recibió su compañero, Alessandro ha destacado: "Yo no sé a quién se refiere. No me sorprende, pero prefiero no saberlo".

Finalmente, el conde ha recalcado que tampoco tiene ningún interés en saber qué mujer había decidido que lo mejor para darle una lección era pagar a alguien para que le diesen un paliza. Además, ha apuntado: "Me lo creo perfectamente, pero no quiero saber quién fue porque sería remover un pasado muy profundo y muy oscuro porque he cosechado diversas simpatías a lo largo de mi vida y he pasado cosas infinitamente peores que esta".