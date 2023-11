Miguel Ángel Revilla asegura que Pedro Sánchez no le coge el teléfono: "Sabe que lo que le voy a decir no entra en sus cálculos"

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha contactado este lunes con Espejo Público para comentar el acuerdo entre Junts y el PSOE y, aunque ha destacado que hay que esperar a ver el texto para saber cuáles son, exactamente, las cuestiones pactadas, ha apuntado que ve "indicios preocupantes".

"A más tardar, mañana habrá un acuerdo entre Puigdemont y Sánchez", ha destacado el político que, además, ha asegurado que, a su modo de ver, Sánchez no ganaría a día de hoy las elecciones: "Lo que queda de esta situación, por lo que yo palpo, es una sensación de descrédito de la política en cuanto que lo que se dice tiene que ser luego correspondido por los hechos".

Además, Revilla considera que los políticos deben decir en las campañas electorales qué van a hacer si consiguen liderar y, sobre todo, mantenerlo en algo "tan gordo como no decir no a la amnistía" porque estos cambios de opinión generan en los ciudadanos "estupor y descrédito".

Finalmente, el expresidente cántabro ha destacado: "A Pedro Sánchez no le gusta que le lleves la contraria y no quiere oír voces discrepantes. Como sabe que lo que le voy a decir no entra en sus cálculos, prefiere no coger el teléfono. Una cortesía de cogerlo me parece que es lo mínimo exigible, teniendo en cuenta que en multitud de ocasiones tanto la apoyé".