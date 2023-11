Rubén Amón, sobre el pacto PSOE-Junts: "El gobierno se decidirá en el exilio porque al artífice le ponen las esposas si pisa España"

El acuerdo de investidura entre PSOE y Junts ha generado un gran revuelo en nuestro país y, por ello, este jueves, todos los matinales informativos han tratado de buscar la última hora para conocer cuáles son las claves del pacto entre Pedro Sánchez y el partido liderado por Carles Puigdemont.

Así, desde el plató de Espejo Público, los colaboradores han opinado acerca del pacto que tiene como clave la amnistía: "Hemos recibido dosis homeopáticas del veneno y cuando llega el día ya eres hasta feliz. ¿Cómo hemos podido vivir sin la amnistía? Qué dichosos somos ahora que se ha conseguido, ha ironizado Rubén Amón.

"Todo parece indicar que ahora somos mucho más felices y que podemos convivir mejor. Se me ocurre el argumento de la amnistía desde la perspectiva del humor, pero se me podía ocurrir desde el de la tragedia, cualquier registro es válido para analizar la aberración que se va a consumar hoy y de qué forma se revista para que no parezca una aberración", ha agregado el colaborador.

Además, el periodista ha agregado que "se ha reformado el código penal para que lo que se hizo se engraciara y se han corregido las reglas y las leyes para seguir alimentando la expectativa de la investidura". De la misma manera, Rubén Amón ha apuntado que el nuevo Gobierno "se va a decidir en el exilio porque el artífice del pacto no puede entrar en el territorio español porque le ponen las esposas".

Finalmente, Rubén Amón ha recalcado que no le sirve "el argumento del PP y de los fachas que está en Ferraz": "Ese argumento no se me puede restregar. Yo estoy usando los argumentos del PSOE hasta el 24 de julio porque Salvador Illa proclamaba que no habría amnistía. Que se responsabilicen ellos de sus mentiras, porque si la convivencia era tan nuclear tendría que estar en el programa electoral, y si es tan importante tendrían que haber dado otros argumentos. Son ellos delante de su espejo".