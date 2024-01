Horario y dónde ver 'Bake Off: famosos al horno'

Ya ha dado comienzo en la televisión abierta en España la emisión de Bake off: famosos al horno, un talent show centrado en la repostería con celebrities de nuestro país como aspirantes a reposteros.

El concurso, que ya tuvo una edición nacional en Amazon Prime Video bajo el nombre de Celebrity Bake Off en 2021, ha aterrizado en la televisión convencional al puro estilo de MasterChef Celebrity, pero centrado en el mundo gastronómico del dulce.

Esta edición de Bake Off cuenta con un elenco variado y destacado, en el que se encuentran rostros como Terelu Campos, Rocío Carrasco, Julio José Iglesias, Pablo Puyol y Alba Carrillo, entre otros.

Cambio en el día de emisión

Pero, ¿en qué cadena, a qué hora y qué día de la semana se puede ver Bake off: famosos al horno? Pues el nuevo talent culinario se emite en TVE, concretamente en La 1.

La cadena pública ha metido este nuevo formato en su parrilla a través de su prime time, compitiendo así en su inicio con el estreno de GH Dúo el jueves. No obstante, La 1 ha decidido cambiar el día de su emisión a los lunes.

La hora de emisión de 'Bake off'

No obstante, parece que la hora de emisión se mantendrá a la de su estreno pese a haber cambiado de día. Así, continuando con la tardía hora a la que se ha desplazado el comienzo de los formatos del prime time, La 1 emite Bake Off: famosos al horno a las 23:50 horas,

Por ello, en lugar de emitirse como el primer programa después de No sé de qué me hablas, Bake off pasa a tener como access la serie Cuatro estrellas, la cual se emite de lunes a miércoles.