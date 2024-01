'Bake Off' el programa de repostería de La 1 que deja a los famosos para los restos... pero les da vidilla

La versión más dulce de los famosos, o amarga en según qué ocasiones, llega de la mano de Bake Off: Famosos al horno, el programa de repostería en el que personajes conocidos compiten por hacer los mejores postres.

La 1 estrena esta nueva edición del concurso, que ya ha pasado con buena acogida por Cuatro y Prime Vídeo y que ahora llega a la tele pública, con un casting compuesto por Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Azúcar Moreno, Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

Presentado por Paula Vázquez, que repite al frente de este formato (que ya presentó en Prime Video), el jurado lo componen Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular. Un jurado firme y exigente, pero empático. "El jurado dice las cosas sin reñir, porque la gente está harta de riñas", según explicaba Ana María Bordás, directora de Formatos Originales de RTVE.

Para Eva Arguiñano no ha sido un programa más de cocina, pues era nueva en las lides del reality. “Bake Off es una forma de mostrarme que nunca he hecho. Quitarme el traje y el gorro ha sido otra manera de trabajar, junto a las personas y el hecho de conocerles, porque la gente por la calle me pregunta ¿cómo son? Pues como tú y como yo”, explicaba.

Los desafíos a los que los famosos se enfrentarán, siempre en torno a la pastelería y la repostería, cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la Prueba de autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba fantasía, donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la Prueba técnica, donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas.

Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, y la interpretación.

Y aunque ha habido muchos momentos cómicos e hilarantes, también es un programa duro y exigente, como comentaban todos los concursantes, incluso físicamente, pues así contaba Rocío Carrasco la anécdota de cuando se cayó de bruces en el plató: "Corría hacia el microondas, pisé una rejilla que se había caído al suelo e hice surf en el plató para acabar cayendo de costado. Quedó fantástico”, decía divertida, rebautizando el programa como "Bake Off, los restos de los famosos". Aún con todo, aseguraba que se lo está "pasando teta".

Ana Boyer describía así su experiencia: "Ha sido una experiencia dura, pero positiva. Lo más duro ha sido el madrugón seguro, ahora dormiría 14 horas al día. Hay mucha presión, pensarías en que se disfruta haciendo un postre, si una tarta la pudieras hacer en 4 horas, pero aquí tienes un tiempo corto y no acabas y sale un postre un poco chuchurrío y el jurado tiene que probar cada cosa que no sabes si por la noche podrán dormir".

"Ni Johan Cruyff me metió tanta presión como este jurado", decía bromeando Julio Salinas, que aseguraba que "si había dos que no tenían ni idea", podrían ser él y su hermano, Patxi Salinas.

Yolanda Ramos es la veterana entre los concursantes, pues ella ya estuvo en una edición anterior y ahora repite. "Es un programa muy, muy duro. He estado en varios programas de cocina y la repostería es muy dura, no es como hacer un plato salado. A la repostería la teme mucha gente y con razón". Pero todo tiene otra cara. "Pero se gratifica con el buen equipo que hemos tenido", hacía ver.

Además, en un programa con tensión y competición, se ve la verdadera cara de los famosos: "Con los nervios si eres un hipócrita, te sale y si eres una persona amable, se nota", decía la cómica.

Para algunos, como Terelu Campos, este programa ha significado mucho a nivel personal: "En la vida a veces se te cruza algo necesario profesionalmente. En el momento más difícil de mi vida personal se ha cruzado este proyecto para hacer mi vida más fácil, para poder estar concentrada y arropada en un proyecto y aprender a hacer pasteles", dice la presentadora, aún superando el reciente fallecimiento de su madre, María Teresa Campos.

Y es que Bake off "requiere de mucha concentración, pero también ha habido mucha diversión" y eso es "un regalo" que le ha ayudado "a tener la mente ocupada". "El programa me ha dado felicidad y la oportunidad de disfrutar con mis compañeros", revelaba Terelu.

Además, Bake off pretende ser un formato familiar. "Es un programa que quiero disfrutar con mi hijo y con mis padres y eso es un regalo, porque la tele la tenía que apagar según qué salía si estaba mi hijo", explicaba Alba Carrillo.