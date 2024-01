Yolanda Ramos revoluciona las cocinas de 'Bake Off': "¡Súbete el pantalón!"

La entrada de Yolanda Ramos en el estreno de Bake Off no dejó indiferente a nadie. Ni a los compañeros, ni al jurado, ni a la propia Paula Vázquez. La actriz y humorista revolucionó las cocinas desde que empezó a cocinar en la primera prueba.

Nada más comenzar, Ramos no dejaba de dar vueltas por todas las instalaciones buscando una varilla. "Está en el cajón", le indicó Terelu Campos, aunque no sirvió de nada hasta que Rocío Carrasco la encontró. "Ya empezamos la fiesta", aseguraba Yolanda entre risas.

La hucha de la catalana fue vista en muchas ocasiones. Y no la de guardar el dinero precisamente. "¡Súbete el pantalón, chochete!", le gritaba Rocío Carrasco en varias ocasiones. "No tengo problema en que se vea", explicaba la actriz, desatando las risas.

En la valoración del jurado, donde criticaron las magdalenas de Yolanda, también hizo de las suyas. "El estrés me da risa", se justificaba por no poder parar de reír. "Se me han olvidado las pasas, y he pasado", explicaba sobre su receta mientras que compañeros, como Patxi Salinas, lloraban de risa.

"No he probado algo tan amargo en mi vida", juzgó Damián Betular el postre de Yolanda. "A mí es que me gusta la naranja amarga", rechistaba graciosa. En el confesionario, también hizo chistes: "Hay un techo de cristal que no me deja hacer más".