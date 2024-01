Pacto económico extrajudicial entre Alba Carrillo y Mediaset: "Hay gente de la que no te puedes fiar"

Hace unos días, saltaba la noticia del pacto económico amistoso al que habían llegado Alba Carrillo y Mediaset y Unicorn Content para evitar ir a juicio.

El pasado verano, y de manera repentina, la modelo fue despedida del grupo de comunicación tras cinco años ejerciendo como colaboradora en diferentes programas de Telecinco, algo que provocó que Carrillo anunciara que reclamaría ante la ley por supuesto despido improcedente.

Sin embargo, y tal y como publica EsDiario, la influencer ha llegado a un acuerdo amistoso para no ir a juicio. "El acuerdo económico, una cifra con cuatro ceros, incluye un pacto de confidencialidad. Alba ha desistido de todas las codemandadas, salvo de la de Unicorn, que era la empresa con la que mantenía contrato en el momento de la extinción y la que le va a abonar ese importe acordado", informa este medio.

De ello habló la modelo en la presentación del nuevo programa en el que se ha embarcado, Bake off, famosos al horno, que se estrena este jueves en La 1 de TVE. "Alguien se ha saltado a la torera el acuerdo de confidencialidad y no he sido yo. Estoy callada como una muerta. Cuando se llega a un pacto, lo mínimo es cumplirlo. Pero hay gente de la que no te puedes fiar. Ni firmando son capaces de cumplir", comentó a El Confidencial sobre la filtración de la noticia a la prensa.

"Al verlo publicado me quedé muerta. Estaba grabando y me dijo un redactor que había salido lo del acuerdo. Muy fuerte. Obviamente, ha venido del otro lado ¿Sorpresa? Ninguna. Hay cierta gente que me puede sorprender con que sea elegante y que cumplan lo que dicen…", detalló.

Sobre cómo se encuentra tras el pacto, asegura: "Estoy muy contenta. Verdaderamente contenta. Los trabajadores tenemos unos derechos y vuelvo a confiar en la justicia. Todo bien. Tú verás. Hay gente que no se rasca el bolsillo ni… si no lo ven muy negro, no firman. Estoy muy conforme. Me ha tocado la lotería en todos los aspectos".