Terelu Campos se emociona al recordar a su madre, María Teresa Campos, en 'Bake Off': "La apasionada del dulce era mi madre"

Bake Off ha abierto la puerta a sus cocinas este mismo jueves para dar comiendo al programa más dulce de Televisión Española. Con Paula Vázquez como presentadora, catorce famosos compiten en este talent que son: Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr., Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

Algunos ya tienen cierta experiencia, como es el caso de Terelu, quien participó en MasterChef Celebrity. La colaboradora de televisión apostó por aquello que controlaba y decidió hacer un relleno clásico y sencillo para el primer reto, por lo que ha recibido buenas críticas por parte de los jueces.

Terelu ha mostrado sus dotes pasteleros pero también su lado más sensible. Durante la presentación de su postre, al que ha denominado cariñosamente 'Borregito' en alusión a su primer apellido, Borrego, la presentadora no ha podido evitar emocionarse. El motivo no es otro que el recuerdo de su madre, María Teresa Campos. La periodista era una apasionada de los dulces, tal y como ha asegurado la colaboradora: "Al final apenas se alimentaba y solo comía dulces".

La comunicadora ha presentado su rollito relleno de crema pastelera y una ganache de chocolate: "No te la has jugado en los sabores", le contestaba uno de los jurados, Eva Arguiñano. No obstante, el postre estaba muy rico, por lo que se ha librado de una posible expulsión.

"Es lo más que he podido hacer. Voy a lo que me gusta, soy la cero dulcera de mi familia, la apasionada del dulce era mi madre", confesaba después. Fue en ese mismo instante cuando se hizo el silencio en el plató debido al triste recuerdo por la muerte de María Teresa Campos.

"Ella era muy clásica y le gustaban estos sabores, las yemas, la tarta de San Marcos, el turrón de Navidad...", se atrevía a continuar Terelu con la voz entrecortada. Inmediatamente después, Paco Roncero ha dado un paso más allá a la hora de dar su veredicto sobre el plato: "Me hubiera sentado con tu madre toda una tarde tomando un cafecito y este rollito casero".

Al final, Terelu no ha podido contener sus lágrimas y ha contado cómo fueron los últimos días junto a su madre: "Mi madre hubiera merendado a todas horas del día. Al final ella se alimentaba y lo único que tomaba eran dulces. Y lo tengo en mi corazón".