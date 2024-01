Carmen Borrego desvela cómo se ha repartido con Terelu la herencia de María Teresa Campos

Terelu y Carmen Borrego cierran un nuevo capítulo de sus vidas después de haberse repartido la herencia de su madre, María Teresa Campos. Ambas no están atravesando su mejor momento después de la muerte de su progenitora, sobre todo después de unas Navidades sin ella. No obstante, poco a poco están continuando con su vida con toda la normalidad posible.

Pero la vida sigue y nadie mejor que ellas, lo sabe. Ahora, cuatro meses después de su fallecimiento, Carmen Borrego ha concedido una entrevista exclusiva a Lecturas y ha desvelado cómo se ha repartido la herencia de su madre con su hermana Terelu.

Las colaboradoras de televisión han adquirido una preciosa casa en Málaga repleta de recuerdos que tienen la intención quedarse con ella, tal y como ha asegurado Carmen a la revista. "No queremos venderla. Nuestro interés es conservarla y continuar aquello que empezó mi madre", confiesa la hija de la periodista.

A diferencia de lo que pasa en muchas familias, la distribución de los bienes de María Teresa Campos ha unido a las hermanas:"Ni una sola discusión. Para mi madre es muy importante. No está aquí, pero desde algún sitio lo ve (...) Una cosa es no hacer testamento y otra es no decir a tus hijas cómo quieres que se hagan las cosas".

En relación con las joyas que tenía María Teresa, Carmen asegura que le dio, tanto a ella como a su hermana, muchas cosas en vida. No obstante, a ninguna de las dos le va a cambiar la vida lo que han adquirido de su madre: "Voy a tener que seguir trabajando toda la vida. La única diferencia es que tengo una casa y antes no. Nunca he esperado que muriera para heredar, me parece feísimo".