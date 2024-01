Carmen Borrego enseña la casa que ha heredado de María Teresa Campos: "Esto es un mal sueño"

Han sido sus primeras navidades sin María Teresa Campos. De eso habla Carmen Borrego en una exclusiva para Lecturas, donde, de paso, enseña la casa que, tanto ella como Terelu, han heredado de su madre.

"La compró mi madre con muchísimo cariño hace quince años", revela la televisiva. "Te sientas en según qué lado de la casa y parece que estás en un barco", dice sobre las vistas de la vivienda. "Hay muchas cosas de ella aquí. Está siempre. La tengo siempre muy cerca y hablo con ella siempre que puedo", dice de la matriarca del clan.

Sobre su muerte, señala que "es un mal sueño". "Despertar cada mañana es muy malo. Tienes que tomar conciencia de todo lo que ha ocurrido".

"Esto me ha hecho más religiosa. Me cabreé con Dios, su final ha sido mu duro. Pero también le di gracias porque mi madre dejara de sufrir".

Además, revela que no ha necesitado ayuda psicológica. "Me ha preocupado más mi hermana, porque yo tengo mi marido, no estoy sola, ella sí". De Terelu comenta que "no ha habido" entre ellas "ninguna discusión". "Estamos más unidas que nunca. Para mi madre es muy importante. No está aquí, pero desde algún sitio lo ve", se sincera Carmen, que admite que, tras su muerte, ha estado "al borde del precipicio".

Sobre su situación económica, admite: "Esta Navidad debería haber comprado menos, acostumbrarme a no gastar tanto. He querido ser espléndida como mi madre. Ella compraba regalos para todo el mundo y algunos más por si se le olvidaba alguien. Ponía en el paquete: 'OPM', que es 'O pa mí'".