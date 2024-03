La fruta que baja el colesterol y protege contra enfermedades cardiovasculares

El colesterol alto es un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, en España más de la mitad de la población tiene niveles elevados de colesterol y solo el 46,4% es consciente de ello. Tener un nivel de colesterol por encima de los 240 mg/dl duplica el riesgo de padecer un infarto.

Llevar a cabo una dieta saludable y rica en nutrientes, así como practicar actividad física de forma frecuente ayuda a regular los niveles de colesterol y reduce la necesidad de consumir fármacos.

Propiedades beneficiosas del aguacate

Además de ser delicioso y de poder ser utilizado en infinidad de recetas, el aguacate aporta es significativamente favorable para la salud de quienes lo consumen. Introducirlo en nuestra dieta implica el consumo de grasas insaturadas saludables, esto ayuda a saciar el apetito, por lo que comer aguacate contribuye a la pérdida de peso. Además, aporta la energía necesaria para mantener un estilo de vida activo.

Sustenta el organismo, gracias a su alto contenido de antioxidantes, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos insaturados, potasio y vitaminas C, E y B6.

El aguacate es también un gran aliado para prevenir el dolor de estómago y el estreñimiento, ya que es rico en fibra.

El aguacate reduce el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiacas

Son varias las investigaciones que se han llevado a cabo y han demostrado la eficacia y el impacto positivo que ejerce el aguacate sobre la salud del organismo. Por un lado, un estudio publicado en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, investigó las consecuencias del consumo de aguacate en relación con los niveles de glucosa en sangre, colesterol, presión arterial y el índice de masa corporal.

Para ello, se revisaron 674 registros sobre los efectos del aguacate en la salud cardiometabólica, de los cuales 494 se plantearon a un cribado inicial. Por último, se revisaron 69 estudios y se seleccionaron 10 para el análisis final. Se realizó un total de 8 ensayos que incluyeron a 503 participantes a los que se midió el nivel de lípidos en sangre.

De este modo, se pudieron extraer datos de dietas que incluían el aguacate en adultos sanos, así como en adultos con riesgo de enfermedad cardiovascular.

Los resultados indicaron que el colesterol malo disminuyó significativamente en el grupo que incluyó aguacate en su dieta y tenían previamente niveles de colesterol elevados.

El análisis de la totalidad de los datos demostró que, el consumo de aguacate no influyó en los niveles de LDL, triglicéridos o colesterol bueno en comparación con un consumo bajo o nulo de aguacates. Sin embargo, sí se produjo una reducción del colesterol total.

Por otro lado, diversos estudios publicados en Journal of Clinical Lipidology, han concluido que el aguacate ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, y contribuye a la pérdida de peso de forma saludable cuando es incluido en una dieta equilibrada.

Consumir alimentos, como el aguacate, que tienen la capacidad de aumentar la proteína HDL evita que el colesterol se acumule en las arterias. Por tanto, incluir el aguacate en nuestra dieta puede ser una buena manera de cuidar nuestra salud cardiovascular, y prevenir distintas enfermedades cardíacas.

Otros alimentos que favorecen la salud cardiovascular

Una alimentación saludable y equilibrada es la base para reducir los niveles de colesterol y mantener un buen estado de salud general. Incluir en nuestra dieta alimentos que ayudan a bajar el colesterol, o que favorecen el mantenimiento de buenos niveles repercute muy positivamente en nuestro estado de salud, tanto a corto como a largo plazo.

La mayoría de los alimentos que cumplen estas características tienen bajo contenido en sal, o directamente no tienen sal. Otros tantos, son ricos en fibra y omega-3.

Dieta mediterránea

Las verduras y las frutas son ideales en este sentido, en especial las manzanas, plátanos y cítricos.

Los frutos secos, como las almendras y los pistachos, también contribuyen a regular nuestra salud cardiovascular.

El aceite de oliva, la avena y el salmón deben estar presentes en una alimentación que busca reducir o mantener los niveles de colesterol.

