Cómo puedes reconocer los síntomas que avisan de un infarto

Los accidentes cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en España. Con todo, es importante recordar que, cuando se producen, intervenir a tiempo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, con lo que reconocer las primeras señales de alerta resulta de vital importancia.

En el caso concreto del ataque cardíaco (lo que entendemos coloquialmente como infarto, si bien a nivel técnico el significado del término es más amplio y también incluye eventos isquémicos en otras partes de cuerpo), lo que sucede es que el flujo de sangre al músculo del corazón se ve interrumpido o reducido de manera significativa por un bloqueo en un vaso sanguíneo (isquemia). Esto provoca una serie de síntomas característicos, tal y como recoge el portal de noticias sobre salud Healthline.

Cuáles son las señales más comunes

En estos casos, los síntomas más frecuentes pueden resultar algo vagos e inespecíficos. Uno de los más habituales, por ejemplo, es una molestia en el pecho que puede tomar la forma de presión generalizada o de dolor agudo (a menudo, en el lado izquierdo del pecho). De la misma forma, puede empeorar a medida que pasa el tiempo o puede ser intermitente.

Otras indicaciones comunes incluyen:

Sudor frío y profuso.

Mareos o desmayos.

Falta de aliento, que a veces aparece antes de las molestias en el pecho.

Dolor en la mitad superior del cuerpo, incluyendo dolor que se desplaza desde el pecho hacia el cuello y la mandíbula o dolor en la espalda, los hombros o los brazos.

Si bien a menudo se asocia el dolor en el brazo izquierdo a los ataques cardíacos, la realidad es que es posible experimentar dolor también (o sólo) en el brazo derecho o en uno o ambos hombros.

Finalmente, muchos pacientes reportan ciertas sensaciones psicológicas, como una sensación de amenaza inminente antes o durante la aparición de los síntomas más puramente fisiológicos.

Los signos específicos en las mujeres

En años recientes, varios estudios han arrojado que la sintomatología de los ataques cardíacos puede presentar algunas características específicas en las mujeres que también contiene tener en cuenta. Concretamente, muchas veces los signos pueden ser menos obvios en esta demografía.

Aunque es posible que las mujeres con enfermedad cardíaca también experimenten los síntomas comunes, también presentan una frecuencia mayor de otros signos como náuseas, vómitos, palpitaciones, falta de aliento o dolor en la parte superior de la espalda y la mandíbula.

En cualquier caso, hay que recordar que tanto en hombres como en mujeres actuar a tiempo puede ser clave para salvar la vida y evitar daños orgánicos graves, con lo que ante la menor sospecha de evento cardiovascular grave hay que buscar atención médica urgente.

