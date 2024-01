El peligro del colesterol alto en adolescentes: Un estudio desvela el daño cardíaco que conduce a una muerte prematura

Entre el 50 y el 55% de la población adulta padece colesterol alto, según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC). Una afección de la que se acostumbra a hablar en personas mayores, pero que cada vez más afecta a una ciudadanía más joven. Los niños y adolescentes también tienen riesgo de tener niveles de colesterol alto o presentar dislipidemia. De hecho, un reciente estudio ha desvelado nuevos indicios de muerte prematura en jóvenes con esta alteración en el organismo.

La Universidad de Bristol, la Universidad de Exeter (Reino Unido) y la Universidad del Este de Finlandia han trabajado en una investigación conjunta para determinar el daño cardíaco que sufren aquellos niños y adolescentes con hipercolesterolemia. Y, es que, más allá de que los investigadores hayan hallado el indicio de muerte temprana, que determinan que podría ser a mediados de los 40 años, también lo han hecho de aterosclerosis subclínica a mediados de los 20.

Esto se debe a que según los datos ofrecidos en el estudio, En la población juvenil que no presenta predisposición genética a niveles elevados de colesterol, se observa una incidencia del 20% en colesterol elevado y dislipidemia, alcanzando un incremento al 25% en la segunda mitad de la década de los veinte años.

¿Qué pasa si un adolescente tiene colesterol alto?

La investigación contó con 1.595 adolescentes de los 90, 640 hombres y 955 mujeres desde los 17 a los 24 años. Todos fueron evaluados previamente de niveles de colesterol y ritmo cardíaco y también durante el seguimiento. Es así como se empezaron a controlar algunos factores como la masa grasa, la masa muscular, la insulina, la glucosa, la inflamación, la presión arterial, el tabaquismo, el tiempo sedentario, la actividad física, el nivel socioeconómico y los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares.

Los resultados desvelaron así la existencia de un alto nivel de colesterol que junto a las lipoproteínas de baja densidad y los niveles de colesterol total hacía crecer el riesgo de daño cardíaco del 18 al 20%. También aumentaron los niveles de triglicéridos, provocando a su vez un aumento en el daño cardíaco estructural y funcional durante los siete años de investigación.

En los daños en cuanto a estructura se podía visualizar una hipertrofia ventricular izquierda, que según recoge Mayo Clinic es "engrosamiento de la pared de la cámara de bombeo principal del corazón". Mientras que en la parte de la función, se pudo hallar una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que provoca que el corazón no se pueda relajar entre latidos.

Cómo se puede prevenir el colesterol alto en niños y adolescentes

No hay mejor tratamiento que la prevención. Y, es que, la salud cardiovascular debe ser una prioridad en el cuidado diario, ya que las enfermedades cardíacas son la enfermedad mortal más frecuente en el mundo. Para ello, es de vital importancia seguir una serie de recomendaciones para disminuir el riesgo de la aparición de afecciones, más allá del colesterol, como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, arritmias o infartos:

- Dieta saludable: Fomenta una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y alimentos bajos en grasas saturadas (aguacates, nueces, semillas y aceite de oliva). Limita el consumo de alimentos procesados, fritos y ricos en grasas trans. Y aportar más ingestas de pescados ricos en ácidos grasos omega-3, como el salmón.

- Promoción de la actividad física y reducción del sedentarismo: La actividad física regula y ayuda a mantener un peso saludable y mejorar los niveles de colesterol. Al menos 60 minutos de actividad moderada la mayoría de los días es recomendado. Limita el tiempo que los niños pasan frente a pantallas (televisión, ordenador, videojuegos)

- Exámenes médicos regulares: La conclusión del estudio, además, pasa por adelantar los chequeos regulares más tempranos para valuar los niveles de colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular en los niños y adolescentes.

