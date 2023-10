Tres claves para eliminar toxinas de manera natural

Pueden generarse de manera intrínseca, o ser adquiridas desde el exterior. Sea cual sea su 'vía de entrada', las toxinas son sustancias nocivas presentes en nuestro organismo, que se suelen eliminar de forma natural cuando todo está en orden. Sin embargo, cuando inhalamos aire contaminado (en España, la calidad del aire ha ido empeorando año tras año), nos exponemos a sustancias químicas peligrosas en nuestro entorno laboral o en el hogar, ingerimos alimentos altamente inflamatorios o consumimos sustancias tóxicas como alcohol, estamos provocando el colapso de ese sistema de limpieza natural.

La consecuencia de que el cuerpo acumule un exceso de toxinas es que el metabolismo se ralentiza, llega la temida retención de líquidos, el malestar general, la sensación de estar hinchados, y una calidad de vida más que dudosa. Así pues, con la intención de averiguar cuáles son las tres claves para eliminar toxinas de la manera más natural, 20minutos ha entrevistado a los expertos del complejo Las Caldas Villa Termal de Oviedo, donde llevan a cabo uno de los mejores programas detox de nuestro país.

1. Qué comer para eliminar toxinas

Como explica Marina López Franco, directora wellness de Las Caldas Villa Termal, "la primera vía para eliminar toxinas de la manera más natural posible es una alimentación correcta. Y cuando digo correcta no me refiero sólo al tipo de alimento, que también, sino a que éste sea de proximidad y de temporada. Sólo de esta manera nos aseguramos de que ese producto está libre de aditivos artificiales, o de fertilizantes. Es decir, que no basta con comer cebolla, por ejemplo, sino que hay que buscar una cebolla ecológica. Porque por muy buena que sea para drenar, si está cargada de productos tóxicos, estaremos haciendo una mala inversión".

El chef Raúl Galán, del restaurante Scanda, utiliza en su menú detox productos de su huerto ecológico. Las Caldas

Por lo que se refiere a la importancia de la alimentación para desintoxicar el organismo, Carmen Fanjul González, diplomada en Ciencias de la Alimentación y nutricionista del complejo heatlhy de Oviedo, nos explica las claves más eficaces. "La base para un estado de equilibrio y bienestar corporal es una dieta basada en alimentos naturales no procesados, priorizando legumbres, frutas y verduras de temporada. Así conseguimos potenciar la capacidad de nuestro cuerpo para combatir estados de inflamación y de intoxicación".

Todos los alimentos que eviten el estreñimiento son excelentes para eliminar toxinas. PIXABAY / CONGERDESIGN

Incluir alimentos que eviten el estreñimiento y favorezcan la eliminación de líquidos es una tarea sencilla. En primer lugar, cabe destacar el consumo imprescindible de verduras y frutas. "Son las principales fuentes de vitaminas, minerales, fibra y fitonutrientes, además de hidratos de carbono complejos. Incluir frutas y verduras de diferentes colores ayuda a conseguir un buen aporte de antioxidantes. Frutos rojos, pimientos, vegetales de hoja verde y crucíferas como el brócoli son ejemplos que podemos incluir fácilmente. La cebolla, también, es un potente diurético. Y no perdamos de vista los pimientos, los puerros o los espárragos".

Algunos consejos detox extra

Las grasas saludables merecen capítulo aparte, "puesto que tienen la capacidad de ayudar a prevenir el estreñimiento y son necesarias para vehiculizar vitaminas y mantener varias funciones en el organismo. Aceite en crudo de oliva virgen extra o de coco, pescado azul, aguacate, frutos secos y semillas son una excelente opción". De la misma manera que lo son especias como el jengibre, la canela o la cúrcuma, que ayudan a prevenir estados inflamatorios, además de que "activan enzimas hepáticas que eliminan toxinas", concluye la nutricionista.

La sal y el azúcar están contraindicados en las dietas detox. iStockphoto

En cuanto a la técnica de cocinado, debemos evitar las cocciones largas que hacen que muchas de las propiedades desaparezcan. En los menús detox de Las Caldas, para hacernos una idea, la directora del área wellness explica que no se utilizan ni la lactosa ni el gluten por su efecto inflamatorio, a pesar de que cada caso es 100 por cien personalizado. La sal y el azúcar son grandes enemigos a evitar en la dieta detox. Y, por supuesto, el consumo de alcohol está prohibido.

Para finalizar, la experta aconseja comer siempre a las mismas horas para evitar la ansiedad, otra gran amiga de las toxinas. Para finalizar, recomienda beber mucha agua y, en el caso de tomar una infusión, que contenga cola de caballo de acción drenante. Mantenerse hidratado es fundamental para una correcta función renal.

2. Tratamientos drenantes para eliminar toxinas

Después de la alimentación, es aconsejable llevar a cabo tratamientos periódicos que contribuyan a acelerar ese proceso de eliminación de toxinas del organismo. El objetivo debe ser drenar, y la prueba de que vamos por el buen camino comprobar que vamos al baño más a menudo.

Hay una gran variedad de tratamientos drenantes contra la retención de líquidos. El programa detox de Las Caldas se trabaja a través de un sistema de ventosas que rompen los nódulos de grasa. Mientras esto sucede con su tratamiento bionergético, las manos de la terapeuta van arrastrando y conduciendo estas sustancias nocivas hacia el punto de salida del organismo de manera natural.

El masaje drenante es uno de los tratamientos aconsejables. Getty Images / iStockphoto

Los aceites esenciales ayudan en el proceso de eliminación, y es necesaria una semana para comenzar a ver esos resultados de desinflamación. Y también los 19 minutos que el cliente pasa en la bañera con agua mineromedicinal que contiene radon y que, según Marina López Franco "ayuda a adelgazar hasta medio kilo en una sola sesión, ayudado por la alta temperatura a la que baja el agua de la montaña".Para finalizar, los fangos corporales con contraste frío-calor son muy útiles contra la acumulación de grasas y toxinas en determinadas zonas.

3. Breathwork: el ejercicio detox por excelencia

La respiración es casi tan importante como cualquiera de los dos puntos anteriores. Sin embargo, de la misma manera que hacerlo correctamente nos puede ayudar, no hacerlo contribuye a la ansiedad.

Una de las técnicas de respiración consciente de la que más se habla ahora, el breathwork, es capaz de ralentizar el ritmo cardíaco y aumentar la concentración, para evitar que las toxinas se adueñen de nuestro organismo. Este tipo de respiración, con una técnica muy concreta, contribuye en la mejora del sueño, la digestión… porque nuestra fisiología y nuestras emociones están interconectadas, y lo hacen a través de la respiración.

El breathwork es una nueva modalidad de respiración consciente, muy beneficiosa contra las toxinas. Getty Images

Con esta técnica, se desbloquea el cuerpo respirando a través de unos patrones concretos, respirando correctamente para soltar todo lo que nos pesa, revertir las malas emociones y liberarnos de lo que no nos deja fluir. El breathwork ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, y tiene efectos antiinflamatorios sobre nuestro organismo.

Además de practicar ejercicios de respiración consciente, Marina López Franco habla de la importancia de practicar ejercicio de manera asidua, pero no como imposición: "aunque hay ejercicios a priori más 'quemagrasas', como los cardiovasculares, correr, hacer elíptica o bicicleta durante 30 minutos a una determinada frecuencia cardíaca, nosotros preferimos adaptar el deporte a los gustos de cada paciente. Porque de nada sirve que hagas un ejercicio con resultados demostrados si a ti no te gusta, y lo vas a abandonar. El punto de ejercicio en el que cada persona quema grasa es muy diferente, y los planes siempre deben ser personalizados. ¡Ah! Y el contacto con la naturaleza, el entorno natural, respirar de manera consciente y desestresar son fundamentales para que nuestra operación detox sea un éxito", concluye.

