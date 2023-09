Cuatro recetas detox para perder peso y recuperar la línea tras las vacaciones

Damos por hecho que si te has planteado iniciar una dieta detox es porque admites que has cometido excesos que quieres enmendar en la vuelta a la normalidad. La idea de las dietas detox es ayudar al organismo a eliminar todo aquello que en realidad no necesita, para que la máquina perfecta que es nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible. Como consecuencia de unas pautas saludables y detoxificantes, conseguiremos adelgazar de forma natural al eliminar la grasa sobrante.

La clave para conseguir nuestro objetivo está en eliminar de nuestra lista muchos alimentos ricos pero poco (o nada) saludables, e incorporando de nuevo los que sí sabemos que aportan salud. Una alimentación rica en productos detox nos permitirá perder peso de forma saludable, incrementar los niveles de bienestar y vitalidad, reducir el cansancio y la fatiga, y favorecer un correcto descanso nocturno.

Siguiendo las pautas que nos ofrece la doctora María José Crispín, nutricionaista de Clínica Menorca, reduciremos la retención de líquidos, mejoraremos el tránsito intestinal y conseguiremos una piel más tersa e hidratada. ¿Comenzamos?

Premisas clave de una dieta detox

Los alimentos imprescindibles en una dieta détox son los vegetales de todo tipo: verduras y frutas, pero también especias y hierbas aromáticas o productos de origen vegetal como el té, el café, las infusiones y el cacao puro. Todos ellos proporcionan vitaminas, antioxidantes, fibra y polifenoles. Pero cuidado con los batidos y licuados, especialmente de frutas, no están recomendados porque se consume mucho azúcar al perder la fibra.

Frutas y verduras ricas en vitamina C. ISTOCK/Ann M Marosy

Una receta detox debe llevar plantas, proteínas, polifenoles, antioxidantes y vitaminas. Los alimentos es mejor consumirlos crudos que cocinados, no dejarlos mucho tiempo en remojo, y no cocinarlos demasiado para que no pierdan las vitaminas.

Por lo que respecta a un plato detoxificante, no debe llevar azúcares añadidos, grasas trans, ni sal en exceso, que puede sustituirse por especias. Éstas aportarán, además de sabor, un gran número de antioxidantes.

Alimentos que nos ayudan a eliminar toxinas

Algunos de los alimentos que pueden formar parte de una receta detox son las fresas, tomates, naranjas, kiwis, uvas, lechuga, manzanas, acelgas, espinacas, pimientos, cocos, zanahorias, coles de bruselas, patatas, aguacates, setas, dátiles, lentejas, judías, garbanzos, germen de trigo, cacahuetes crudos, soja, nueces, semillas de sésamo, yogur, merluza, salmón fresco, bacalao, pez espada, trucha, sardina, cangrejo, pollo y pavo.

El hummus es una manera saludable y apetecible de comer garbanzos. PIXABAY / AJALE

Frutas como el pomelo, la piña y los arándanos, así como algunas verduras (apio, berros y berenjenas) favorecen especialmente la eliminación de sustancias tóxicas a través de la orina, por lo que son especialmente recomendables. A continuación, la nutricionista nos invita a preparar cuatro recetas detox perfectas.

1- Ensalada de legumbres

Para preparar este primer plato detoxificante, necesitamos: legumbres cocidas al gusto, zanahoria rallada, brotes de espinacas tiernas, pimiento rojo crudo en tiras y tomate troceado. Si a este plato le añadimos especias aumentaremos el poder antioxidante. Las más recomendables son pimentón, curry y/o orégano.

Ensalada de legumbres con pimiento rojo, tomate, verduras de hoja verde y zanahoria rallada.. LA GULATECA

En cuanto a las legumbres, pueden ser lentejas, guisantes, judías o garbanzos que son ricas en proteínas veganas y tienen un alto contenido en fibra. Las zanahorias destacan en su composición el betacaroteno que el organismo convierte en Vitamina A, lo que le confiere poder antioxidante. Los brotes de espinacas tiernas son una excelente fuente de vitaminas A, C y E, contienen gran cantidad de antioxidantes (betacarotenos, flavonoides y polifenoles) que ralentizan el daño causado por los radicales libres.

Los pimientos en general son ricos en fibra, vitaminas, antioxidantes y sobre todo vitamina C. Los tomates en crudo tienen un gran poder antioxidante gracias a su contenido en vitamina C. Pero además son fuente de licopeno, un antioxidante que se absorbe mejor en salsa o triturado: gazpacho y salmorejo.

2- Samorejo con huevo duro y jamón ibérico

Para elaborar el salmorejo necesitamos tomates, ajo y aceite de oliva virgen extra. Todo muy batido para obtener la textura que requiere. El huevo duro y el jamón ibérico se añaden como topping, muy picaditos, al servir.

Salmorejo tradicional con jamón Cinco Jotas Toro Tapas

El salmorejo es una fuente natural de antioxidantes gracias a la vitamina C y al licopeno que aportan los tomates. El aceite de oliva virgen extra contiene polifenoles y vitamina E; el ajo crudo es un potente desintoxicante y antioxidante para el organismo porque es rico en polifenoles y vitamina C; y el huevo duro aporta proteína de gran calidad. Con 10 minutos de cocción es suficiente, y con que el agua borbotee también, para conseguir que mantenga sus propiedades nutricionales. Para finalizar con la receta, el jamón ibérico proporciona proteínas y vitaminas como la E, que es antioxidante.

3- Berenjena rellena al horno

Esta receta se compone de berenjenas (que horneamos partidas por la mitad durante 50 minutos previamente), que rellenamos con atún, tomate frito casero, yogur natural y queso rallado por encima. Se puede aromatizar y enriquecer el plato con orégano, tomillo, mejorana y/o perejil. La berenjena es una joya de la cocina mediterránea que ayuda a combatir la oxidación celular, es ligera y digestiva. La fibra es su principal componente, también es rica en vitaminas, ácidos fenólicos y antocianinas. Estas propiedades se encuentran fundamentalmente en la piel y en las semillas. Asada es una manera muy saludable de consumirla.

Receta de berenjena rellena de verduras y atún Ekilu

El atún es rico en ácidos grasos insaturados omega 3, vitaminas A, D y del grupo B. Es un pescado azul rico en proteínas de alto valor biológico.

El consumo de salsa de tomate cocinada con aceite de oliva virgen extra incrementa las concentraciones de licopeno y mejora su absorción.

Por su parte el yogur natural contiene proteínas de alto valor biológico, además de vitaminas del grupo B y A. Además, el yogur tiene fermentos lácticos que alimentan a la flora intestinal (microbioma) que garantiza no solo una mejor digestión sino también unas mejores defensas y salud en general. Es importante que no contenga ni azúcares ni edulcorantes. Y no consumirlo desnatado, porque la grasa láctea es buena, contiene vitamina D.

4- Crema de pepino o Tzatziki

Compuesta por yogur o kéfir natural, ajo, AOVE y especias (eneldo o menta), esta receta es perfecta para eliminar toxinas que nos ayuden a ir perdiendo esos dos o tres kilos que hemos cogido durante las vacaciones.

Ensalada de pepino en salsa de yogur: una receta barata y refrescante para este verano con regusto griego. nata_vkusidey / iStock

El pepino aporta fibra, pequeñas cantidades de vitamina C, provitamina A y vitamina E. Tiene un alto poder hidratante y efecto diurético porque contiene mucha agua. Y es antioxidante gracias a su contenido en flavonol.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.