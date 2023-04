¿Retienes líquidos?: estos son los consejos de los profesionales para evitarlo

La retención de líquidos es uno de los problemas que más afectan a las mujeres y no sólo por el número que se refleja en la báscula, sino por la incomodidad que genera. Muchas veces, un aumento de peso no tiene por qué ir ligado a un incremento de grasa corporal y es aquí cuando adquieren una mayor importancia los líquidos que almacenamos en nuestro cuerpo.

El edema, popularmente conocido como retención de líquidos, puede ser un problema patológico o no patológico que provoca, principalmente, la hinchazón de piernas y una sensación de pesadez constante en todo nuestro cuerpo. Este se origina porque al organismo le es difícil eliminar o depurar el exceso de agua de forma correcta.

Suele aparecer en las épocas más calurosas del año, por llevar una vida sedentaria o por cambios hormonales, pero no todo son factores externos. Lo que comemos también tiene un gran impacto en este problema, como por ejemplo ocurre con la ingesta de alimentos ultra procesados o poco saludables que requieren un gran esfuerzo intestinal para poder procesarlos correctamente.

Tal y como nos cuentan los expertos en Nutrición de Club Metropolitan, "muchos alimentos se caracterizan por ser diuréticos naturales, lo cual resulta perfecto para expulsar el líquido sobrante del cuerpo, un ejemplo de esto es la cebolla, la remolacha, los espárragos o bien frutas como el melón, la piña o el limón. Otra característica de los alimentos que puede ayudar a prevenir la retención de líquidos, son aquellos que cuentan con una alta composición de agua, y es que sin duda ayudará mucho en el momento de depurar el organismo".

No obstante, más vale prevenir que curar y por eso los nutricionistas de Club Metropolitan nos proponen una serie de hábitos a incorporar en la rutina diaria y que ayudarán a evitar la retención de líquidos.

Evitar la sal a grandes cantidades

La sal es uno de los ingredientes que nunca pueden faltar en nuestra comida, sin embargo, tenemos que tener cuidado con ella, ya que está directamente relacionada con la retención de líquidos. "Al ser un componente que se caracteriza por la absorción de líquido en el organismo, provoca una acumulación de agua. La buena noticia es que no hay que prescindir completamente de ella, sino que hay que moderar su uso y evitar excesivas cantidades de sal", nos cuentan los expertos. Para intentar reducir su uso, nos recomiendan sustituir la sal por otros condimentos como las especias y evitar alimentos en conserva, procesados o ya preparados. "También, recomendamos usarla para cocinar o bien, ponerla en la mesa, pero evitar las dos acciones".

Hidratación como clave para el día a día

El agua es vida y la mejor forma para hidratar nuestro organismo en todos los sentidos, aunque también es nuestro mejor aliado para ayudar al cuerpo a depurar de una forma eficaz. "Es recomendable ingerir 2 litros al día para llevar a cabo este proceso depurativo de forma exitosa. Además, es importante beber para evitar los molestos síntomas de las comidas copiosas o los menús con exceso de sal. En conclusión, mantenerse hidratado es fundamental, pero además, elegir el agua tanto para las comidas como para el resto del día, también". Otra alternativa que nos dan los nutricionistas es hidratarnos con líquidos saludables como infusiones o zumos de fruta naturales.

Beber agua con frecuencia es una de las maneras de evitar la cistitis. Pexels

Deporte como rutina

Como ya avanzamos antes, el sedentarismo es uno de los factores de riesgos más importantes a la hora de retener líquidos. Hoy en día pasamos mucho tiempo sentadas delante de la pantalla del ordenador y cuando llegamos a cada estamos tan mentalmente cansadas que lo que menos nos apetece es hacer deporte. Sin embargo, es algo necesario. "Practicar actividad física diaria es una excelente forma de mantener sano tu organismo y que todo el esfuerzo en mantener unos hábitos alimenticios saludables, tenga resultados. Intenta no pasar más de dos horas sentado o en la misma posición. Puedes tomarte intervalos de 5 minutos, estirar el cuerpo, moverlo y descontracturarlo. Esto te ayudará a no sentir dolores lumbares o de espalda al acabar la jornada", cuentan desde Club Metropolitan. No se trata de solo hacer deporte, sino de movernos más en general, como desplazarnos andando a los sitios, subir por las escaleras...

Controla la ingesta de alcohol

Es cierto que con la llegada del buen tiempo, nos apetece quedar a tomar algo en una terracita, pero hay que tener cuidado con nuestras bebidas. "Debemos tomar conciencia de que la ingesta de alcohol debe ser reducida para evitar la retención de líquidos, especialmente en la zona del estómago y piernas, pero también provocan la acumulación de azúcar en el organismo". Como ya sabemos, el alcohol nos deshidrata mucho, por lo que es importante también beber agua.

Las infusiones, el mejor aliado

Aunque no hay nada que hidrate más que el agua, sí que podemos apostar por otras opciones que también nos pueden ayudar. "Las infusiones son una alternativa ideal para el agua, ya que es una buena forma de conseguir eliminar los líquidos que no nos hacen falta. Uno de los más famosos para combatir la retención de líquidos es el té verde, puesto que sus principios activos favorecen la diuresis ayudando a expulsar las toxinas acumuladas, reduciendo así la inflamación y los líquidos retenidos", dicen los expertos en Nutrición de Club Metropolitan.

Siguiendo estos consejos, podrás evitar sentirte hinchada y pesada por la retención de líquidos, deshaciéndonos de una vez por todas de ese volumen corporal extra que nos aporta.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.