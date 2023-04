¿Por qué la sal eleva más la tensión en las mujeres que en los hombres?

Tener la tensión alta es un riesgo para la salud y algunos alimentos, como la sal, pueden elevarla. Por eso, tras el diagnóstico, los médicos suelen aconsejar eliminarla de la dieta. Pero, parece ser que este condimento en concreto tiene más consecuencias para las mujeres que para los hombres.

Esto es lo que han descubierto los investigadores de un estudio realizado en la Universidad de Georgia, Salt Sensitivity of Blood Pressure in Women. Y es que las mujeres que participaron en él presentaban una sensibilidad mayor a la sal, lo que repercutía de manera importante en su tensión arterial, elevándola mucho más que en los hombres.

La menopausia, una posible causa

La investigación reveló que "la menopausia exacerba la gravedad y prevalencia de la presión arterial sensible a la sal", como en ella se explica, aunque los expertos encontraron evidencias de que en mujeres de otras edades, premenopáusicas y posmenopáusicas, la sal también manifestaba este efecto.

Los responsables parecen ser que los cromosomas femeninos, aunque las hormonas pueden ejercer un papel mitigador, algo de lo que se dieron cuenta los investigadores. Esto aclara las causas por las que la menopausia puede incrementar las posibilidades de sufrir hipertensión si se toma sal. Ya que los niveles de estrógeno y progesterona descienden durante esta etapa de la vida.

No obstante, hay otros factores que igualmente pueden influir en todo esto. El incremento de peso que puede producirse en la menopausia o la propia edad, como explica este otro estudio. Y es que hasta el "50 % de las mujeres desarrolla hipertensión en la menopausia", según confirma la Sociedad Española de Cardiología.

El infarto cerebral, una de sus posibles consecuencias

Tener la tensión muy por encima de los valores normales es un motivo de consulta, ya que si no se resuelve puede derivar en varias complicaciones de salud. No obstante, no es común que se presenten síntomas, por lo que pasa desapercibida hasta que en un examen rutinario se detecta.

Esto es un problema evidente, pues, como advierte el Dr. Enrique Galve, presidente de la Sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la SEC, "la hipertensión aumenta entre cuatro y seis veces las probabilidades de padecer un infarto cerebral".

Reducir el consumo de sal, controlar el peso, dejar de fumar y limitar el alcohol son algunas recomendaciones que ofrece el Dr. Enrique Galve para reducir el riesgo de hipertensión. Esto aplica para todas las mujeres independientemente de su edad y de su país de origen, pues, como se mencionaba en el estudio Salt Sensitivity of Blood Pressure in Women, no se ha descubierto que la sensibilidad a la sal afecte de forma desigual.

Cuidar la alimentación es clave y limitar la ingesta de alimentos ricos en sal lo es todavía más para las mujeres. De hecho, en un informe de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se recomienda no consumir más de 5 gramos diarios. No obstante, si analizamos lo que comemos, probablemente, los superemos.

