Estos son los cinco alimentos que no debes comer si tienes estreñimiento

En torno un 15% de los españoles padece estreñimiento, según datos de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres y afecta más a los mayores de 65 años.

Pese a que el mal tránsito intestinal representa el 20% del total de las consultas que llegan a Atención Primaria en materia digestiva, no resulta fácil definir el estreñimiento. Eso es porque no hay establecido un criterio común en cuanto a qué es normal al hablar de tránsito intestinal.

¿Cómo saber si es estreñimiento?

En EE UU, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases considera que el estreñimiento ocurre cuando se realizan menos de tres deposiciones a la semana, cuando las heces son duras y secas, cuando se produce una sensación de dolor al evacuar y si se experimenta la sensación de que no fue completa.

Esta dolencia es consecuencia de la obesidad, la falta de ejercicio, factores psicológicos y malos hábitos dietéticos, marcados por una alimentación pobre en frutas, verduras o fibras vegetales y por insuficientes líquidos. Tampoco ayudan la inmovilidad, los viajes, el cambio de hábitos o algunos fármacos.

En positivo, hay varias pautas que pueden ayudarnos a decir adiós al estreñimiento. Básicamente:

Más fibra

Verduras y legumbres

La fruta con piel

Aceite de oliva

Beber más

Hacer ejercicio físico

Rutinas regulares

Evitar excesos con los dulces

Pero también hay cosas que no debemos hacer, que no debemos consumir. Hay que eliminar de la dieta:

Alimentos procesados o ultraprocesados

Productos de comida rápida

Alimentos fritos

Productos cárnicos

Alimentos con un elevado contenido en grasa

Lo visualizamos más claramente en estos cinco alimentos:

Arroz blanco para el estreñimiento, ¿sí o no?

Arroz. Amazon

Puede sorprender, pero el arroz blanco está procesado. Antes de su envasado y antes de presentar ese blanco nacarado e inmaculado, se ha eliminado la cáscara, el germen y el salvado. De ese modo estamos borrando la fibra y los nutrientes. En cambio, en ese arroz blanco sigue el almidón (que perjudica al intestino porque ralentiza sus funciones).

Alimentos procesados

Los procesados y ultraprocesados están elaborados con grasas trans o de poca calidad, sal, azúcar y prácticamente nada de fibra. Todos ello puede desencadenar estreñimiento (además de otro tipo de enfermedades).

Patatas fritas

Patatas. Todd Patterson

En general, los fritos son malos para el estreñimiento porque la grasa ralentiza la actividad digestiva. En el caso de las patatas, además, por su alto contenido en almidón.

Alcohol

La deshidratación es mala porque hace que el organismo procese los alimentos con mayor dificultad. Precisamente, las bebidas alcohólicas deshidratan. Un paciente con estreñimiento debe tomar agua y otros líquidos para ayudar a que la fibra funcione mejor.

Embutidos

Fiambre. Pixabay/moerschy

Son malos para el estreñimiento por su alto contenido proteico y por la buena cantidad de sal que suelen llevar. Además, los embutidos son bajos en fibra y aportan muchas grasas. Lo mismo pasa con las carnes rojas y por las mismas razones: falta de fibra y abundancia de grasas y proteínas.

