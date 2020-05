Gobernar o hacer política

Pedro Sánchez ya ha colocado las piezas donde las quería. La cuarta votación del estado de alarma en el Congreso ha reubicado a cada partido en el lado del tablero que más le interesa al presidente. Las llamadas "tres derechas" (o, como gustan de decir los socialistas, el trifachito o el trifálico) navegan cada una por su lado: Ciudadanos vota sí, el PP se abstiene y Vox vota no. Sánchez también acoge de nuevo en sus brazos al PNV, ese partido que, gobierne quien gobierne, siempre manda. Y Esquerra se ha alejado, más por táctica que por estrategia, porque los independentistas catalanes no van a alfombrar el camino del PP hacia el poder. No, de momento.

Del PP sabemos lo que no quiere. No quiere apoyar al gobierno Sánchez-Iglesias. Eso está en la lógica de un partido de oposición. El problema es que no se sabe lo que sí quiere. No se sabe bien dónde está. Y lo que sí es evidente es que, si Pablo Casado soñaba con recomponer el espacio del centroderecha a su alrededor, eso no está a punto de ocurrir.

"La tensión, los problemas y las redes sociales 'on fire' tienden a polarizar las posiciones de los votantes"

El sí de Ciudadanos al gobierno puede suponer la vuelta al partido de muchos de los votantes que lo abandonaron, al ofrecerse como bisagra y partido útil. También podría ocurrir que se terminen de ir aquellos votantes que le quedaban, y que no votaron a Ciudadanos para ver a su partido colocarse al lado de Sánchez, Iglesias y el PNV.

Y Vox chapotea en el charco. Para partidos situados en un extremo, como Vox o Podemos, el conflicto es su alimento. La normalidad, la calma y el progreso tienden a centrar al votante. La tensión, las situaciones extraordinarias, los problemas y las redes sociales on fire tienden a polarizar las posiciones, a alimentar el odio y a engordar la cuenta de resultados electoral de los populistas.

En el mundo anglosajón se establece una interesante diferencia entre dos aspectos de la actividad pública: politics y policy. Podemos definir el concepto politics como aquella habilidad que demuestra un político para alcanzar el poder y mantenerlo. Mientras que policy es la capacidad de gestión cuando ya se está en el poder: las medidas que se adoptan para resolver los problemas de un país.

Pedro Sánchez ha demostrado ser casi imbatible en su dominio de la politics: supo imponerse a todos en el PSOE para controlar el partido, supo sobrevivir a los dos peores resultados electorales de la historia del socialismo español, supo llegar a Moncloa con 84 diputados de 350 en una inédita moción de censura triunfante, y ha sabido mantenerse haciendo lo que hubiera que hacer. El examen de la politics lo ha superado cum laude: alcanzar el poder y mantenerlo. El examen de la policy se lo ha puesto el coronavirus. Y tiene serios problemas para aprobarlo.