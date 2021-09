Madrid molesta

Cuando llega la época de Presupuestos vemos la peor cara del Gobierno de España. Se está convirtiendo en una dolorosa tradición ver la denominada "foto de la vergüenza", la fotografía del Gobierno negociando con Bildu. Les confieso que era de las que pensaba que jamás traspasarían esa línea, que el sacrificio de tantos demócratas, la pérdida de compañeros suyos o el exilio de muchos les impediría intercambiar palabras con los herederos de los asesinos.

Ilusa de mí, he de decir. El presidente Sánchez ha demostrado estar dispuesto a todo, a pagar cualquier precio por descansar un día más en la Moncloa. Y si para ello su Gobierno tiene que negociar con los que no condenan los asesinatos, lo hará. Y si para ello tiene que atacar a la capital de España para contentar a sus socios independentistas, lo hará. No duden ni un solo segundo de que lo hará. Madrid y los madrileños nos hemos convertido en la moneda de cambio para Sánchez. Desde utilizar la pandemia para intentar intervenirnos con un estado de alarma diseñado exclusivamente para Madrid hasta atacar la autonomía fiscal de nuestra Comunidad, como si nosotros tuviéramos la culpa de que el socialismo no funcione allí donde se aplica.

Afortunadamente, no le necesitamos para nada. Madrid y sus políticas liberales han demostrado que se puede gobernar de otra manera: con principios, con responsabilidad, con respeto a la ley. Isabel Díaz Ayuso defiende y ha defendido a la Comunidad de las injerencias socialistas y sus constantes arremetidas. Lo hace en cualquier punto de España e, incluso, al otro lado del charco con su viaje a Estados Unidos.

Nosotros somos todo lo que el Gobierno de España nunca será, lo que nunca tendrá y somos los que nunca se rendirán

Madrid está siendo el motor de este país, capital de la inversión, de la oportunidad, región libre y epicentro de una revolución económica y cultural. Así pues, nosotros somos todo lo que el Gobierno de España nunca será, lo que nunca tendrá y somos los que nunca se rendirán. Por eso Madrid molesta tanto a Pedro Sánchez.